¿Amor o desplante?: el evento familiar del que Messi se ausentó por estar con la Selección

"Leo (Messi) no estaba para jugar. Intentó recuperarse pero no se sentía cómodo. Por eso no lo arriesgamos", explicó el martes el DT Lionel Scaloni.

Tras el triunfo de ayer, Rodrigo De Paul volvió a demostrar su devoción por Messi en diálogo con la prensa: "Es imposible no depender de él. Sigue demostrando su fidelidad con este grupo al venir a Bolivia cuando no estaba para jugar, perdiéndose el cumpleaños de su hijo Mateo".

El cumpleaños de Mateo Messi

El lunes pasado Mateo Messi, el segundo de los hermanos, celebró sus ocho años. Antonela Rocuzzo escribió una tierna dedicatoria. “Cumpleañero feliz. Te amamos infinito Matu. 8 años robando corazones”,

Mateo Messi nació el 11 de septiembre de 2015 en una clínica de Barcelona. El encargado de confirmar la noticia fue Matías Messi, hermano de Lionel a las 9:15 am de ese día que fue viernes: “Bueno gente, acaba de NACER MATEO, es hermoso,más tarde voy a darles más detalles ahora a disfrutar!!!! GRACIASS A TODOS!!!!”.

Messi ya está en Miami para continuar con una exigente agenda

Messi regresó directamente desde La Paz a Miami para seguir con su exigente agenda deportiva en la MLS. El Inter Miami visitará el próximo sábado a Atlanta United y el miércoles recibirá a Toronto. Resta esperar cómo evoluciona el astro argentino de la lesión para saber si estará en la cancha.