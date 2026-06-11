La versión que sacude a Lionel Messi en medio del Mundial 2026: "Antonela se enojó muchísimo"

Y agregó picante a su estilo: "Antonela saltó porque si la agarran a ella también le van a encontrar unas cuantas cositas".

"Entonces mamita, antes que la agarren a ella salta con la del marido. Vamos a mostrar una fotito de Antonela de antes y de ahora”, sentenció", continuó filosa Moria Casán.

"Si esta gente con el billete que tiene... Todo el mundo tiene una mejor estética. Ahora con los tutoriales que hay y con un simple makeup no hay manera de no estar bien. En el mundo pantalla todo es imagen", concluyó la diva.

Embed

La reacción de Antonela Roccuzzo por el video con los supuestos retoques estéticos de Messi

Antonela Roccuzzo salió al cruce de un video viral de una doctora que marcó una serie de supuestos retoques estéticos en el rostro de Lionel Messi.

El material que se viralizó hace unos dias en la red llegó a la mujer del futbolista, quien salió al cruce de los dichos de la profesional y aclaró que él no se realizó ninguna cirugía estética.

“¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía jaja”, contestó la rosarina vía Instagram desmintiendo de plano lo expuesto en ell video. Y agregó: “Y lo de los dientes se llama Invisalign”.

El Invisalign refiere a un innovador sistema de ortodoncia invisible que utiliza alineadores transparentes y removibles para enderezar los dientes y se utiliza como una alternativa estética a los brackets tradicionales.