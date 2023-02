El Barcelona presentó un sistema de seguridad antidrones para blindar el espacio aéreo del estadio Camp Nou

El sistema Kuppel también está funcionando en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, así como en el complejo petroquímico de Tarragona.

“Esta implementación en el Camp Nou supondrá una mayor seguridad para la zona sur de la ciudad de Barcelona. El sistema protege un espacio de dos kilómetros en el que no puede entrar ningún drone sin permiso. Si lo hiciera, podría ser neutralizado”, informó Elena.

La implementación forma parte del proyecto Mossos 2030, que comportará un crecimiento anual de 8000 efectivos e irá acompañado de una mayor tecnificación en la fuerza de seguridad.

Por su parte, Laporta explicó que el sistema Kuppel servirá para que el FC Barcelona pueda “dar una respuesta rápida cuando se produzca cualquier amenaza” en su “espacio público”.

El padre de Lionel Messi habló sobre la posibilidad de que vuelva a jugar en el Barcelona

El padre de Lionel Messi, Jorge, aclaró, que no están dadas "las condiciones" para un regreso del campeón del mundo a Barcelona, como se especuló en las últimas semanas en los medios del país ibérico.

"No están dadas las condiciones", fue la categórica respuesta de Jorge Messi mientras subía a su auto en Barcelona y fue abordado por la prensa local, según reflejó el diario 'Sport'.

El padre del astro rosarino llegó a la ciudad del noroeste de España y en el aeropuerto lo esperaron varios medios. "¿Puede volver Messi a jugar en el Barcelona?", lanzó uno de los periodistas. "No sé, no creo", contestó con seriedad. Además, Jorge Messi lanzó: "No hemos hablado con Laporta y no hay oferta. Messi tiene contrato con el PSG".

Por lo pronto, Messi está enfocado en dar vuelta la complicada serie de la Champions League ante Bayern Múnich, que se abrió el martes con una dura derrota por 1 a 0 en la capital francesa y se cerrará el 8 de marzo en Alemania.