Uno de los hermanos de Lionel Messi lanzó una frase explosiva contra el presidente del Barcelona

“Tengo un reporte pegado en mi casa, donde nosotros nacimos, varios recortes tengo… Tengo uno del Sport de Barcelona que dice “Messi debería volver a Barcelona”, entonces yo abajo subtitulé jajajajaja”, relató Matías Messi.

“No vamos a volver a Barcelona y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona”, expresó.

Más bombas del hermano de Messi contra Barcelona

Matías Messi no solo apuntó a Laporta por la ida de Messi de Barcelona, sino que también aseguró que la gente no se movilizó para pedir que el astro argentino se quede en el club. "La gente no lo bancó, la gente tendría que haber salido a hacer una marcha. Que se vaya Laporta y que se quede Messi. Los catalanes son traidores", afirmó y comparó lo que pasó con Leo con la situación que vivió Ronaldinho.

"Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez, te van a pagar como a Ronaldinho. A Ronaldinho también, un voleó en el culo…", recordó Matías, que sentenció: “Para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, era más conocido Madrid. Entonces, que te paguen así no está bueno. El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona y vio qué es, entra al museo y el museo es Messi”.