El doblete de Julián Álvarez

El primero fue un derechazo cruzado y firme que pasó entre las piernas del arquero rival. Y el segundo tanto de Julián fue un zurdazo perfecto que rebotó en el travesaño y se metió en el arco.

Embed

Embed

La canción de los hinchas a Julián Álvarez

En menos de dos meses, Julián Álvarez ya se ganó el cariño de los hinchas del Manchester City. Tal es así que le hicieron una canción y lo compararon con uno de sus ídolos máximos: Sergio "Kun" Agüero.

La canción, que ya tiene más de 20 mil reproducciones en la red social, destaca al futbolista argentinoy hasta se anima a compararlo con el Kun Agüero, máximo goleador histórico de Manchester City y su excompañero en la Selección Argentina.

Embed

Cómo es la canción para Julián Álvarez de los hinchas de Manchester City

En inglés : "I am in love, so glad ur mine, our center forward is the king, he's argentine, like Agüero he is the best, his frist names Julian the second Alvarez”.