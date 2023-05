El DT del PSG, sobre la sanción a Lionel Messi: "Yo no tomé la decisión de suspenderlo"

Messi tampoco volvió a entrenar hoy junto a sus compañeros, luego de la sanción de dos semanas que incluirá dos partidos oficiales por la liga francesa: Troyes y Ajaccio. El 3 de junio y contra Clermont podría ser su último encuentro oficial en el Parque de los Príncipes.

El DT del PSG repudió las agresiones de los "ultras" en la casa de Neymar

Escándalo PSG 1.jpg Los hinchas del PSG también quieren que se vaya Neymar. (Foto: Captura)

Galtier también se refirió a los reclamos de los "ultras" que protestaron en la sede del club parisino e incluso fueron a la casa del brasileño Neymar.

“Puedo entender el enfado, la decepción de nuestros seguidores, la manifestación ante la sede, nuestro lugar de trabajo, pero no acepto que vayamos a casa de un jugador porque puede haber exabruptos, ya que nuestra sociedad se ha vuelto loca. ¿Insultos contra mí? Estoy expuesto como entrenador, lo entiendo pero sigo centrado”, concluyó el DT.

La cifra con la que fue tentado Messi para jugar en Arabia Saudita

Messi Arabia Saudita 1.jpg Lionel Messi fue tentado para jugar en Arabia Saudita por una cifra exorbitante (Foto: @sauditourism)

Lionel Messi, fue tentado por el Al-Hilal de Arabia Saudita con 400 millones de euros con un contrato de un año, con la intención de que juegue el clásico ante el Al-Nassr del astro portugués Cristiano Ronaldo, según anunció este viernes la prensa europea.

La explicación de esta mega-oferta es que el Al-Hilal quiere incorporar a sus filas a Messi para potenciar su equipo ante el de Cristiano Ronaldo, incrementando la rivalidad con el club que tiene contratado al portugués y dar lugar a partidos que reaviven el duelo que enfrentó a ambos en Real Madrid y Barcelona, indicó Mundo Deportivo.

En la oferta del Al-Hilal a Messi no se contempla que ejerza de embajador de la candidatura saudí al Mundial de 2030, al que aspira Arabia.

La decisión se debe a el rosarino no podría promocionar una candidatura que fuese competencia directa a la de Argentina-Uruguay-Paraguay que también desean ser sede de esa Copa del Mundo.

No obstante, no hay negociaciones avanzadas para la contratación de Messi por el club saudí, ya que no hubo contactos con Jorge Messi, padre y representante del astro, durante el reciente viaje a Arabia ya que viajó con su familia y en estos casos no mezcla negociaciones con viajes familiares.