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Pura sonrisa: la sorprendente razón por la que Messi se quedó hablando con un jugador de Islandia

La curiosa charla entre Messi y un futbolista islandés tras la goleada de Argentina se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la previa del Mundial 2026.

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Pura sonrisa: la sorprendente razón por la que Messi se quedó hablando con un jugador de Islandia.

Pura sonrisa: la sorprendente razón por la que Messi se quedó hablando con un jugador de Islandia.

La goleada de la Selección argentina por 3-0 ante Islandia, en el último amistoso previo al Mundial 2026, dejó una imagen tan inesperada. Cuando el partido ya había terminado y los jugadores abandonaban el campo de juego, un joven futbolista islandés se acercó a Lionel Messi y le hizo una pregunta que lo dejó completamente sorprendido.

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¿Te acordás quién soy?”, le dijo el delantero. La consulta descolocó al capitán argentino, que no logró identificarlo de inmediato. Segundos después llegaría la revelación que convirtió la escena en una de las más comentadas de la jornada.

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El hijo de un viejo compañero del Barcelona

El futbolista era Daníel Tristan Gudjohnsen, delantero de 20 años del Malmö de Suecia e integrante de la selección islandesa.

Su apellido no pasó inadvertido. Daníel es hijo de Eidur Gudjohnsen, el histórico delantero islandés que compartió plantel con Messi en el Barcelona entre 2006 y 2009, primero bajo las órdenes de Frank Rijkaard y luego en los comienzos de la era de Pep Guardiola.

Cuando ambos coincidieron en el club catalán, Daníel era apenas un bebé. Por eso la reacción del rosarino fue tan espontánea.

"Me sorprendió. Me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acordaba, la verdad. Era muy chiquito. Me acuerdo de haberlo visto alguna vez con el padre en algún entrenamiento", reconoció Messi tras el encuentro.

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Una charla cargada de nostalgia

Una vez aclarada la identidad del joven delantero, ambos mantuvieron una conversación distendida que fue captada por las cámaras. Las imágenes mostraron sonrisas, bromas y una evidente complicidad entre dos futbolistas separados por una generación, pero unidos por una historia común.

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron un detalle que resume la extraordinaria longevidad deportiva de Messi: hoy comparte cancha con el hijo de un excompañero de sus primeros años en la élite.

Messi con jugador de Islandia 2

De bebé en el Camp Nou a rival de Argentina

Daníel Gudjohnsen nació en marzo de 2006, el mismo año en que su padre llegó al Barcelona. Criado en España, siguió los pasos familiares y pasó por las divisiones inferiores del Barça antes de continuar su formación en otros clubes europeos. Actualmente juega en el Malmö FF y es considerado una de las promesas del fútbol islandés.

Su padre, Eidur Gudjohnsen, dejó una huella importante en el conjunto catalán, donde disputó más de 100 partidos oficiales y conquistó títulos nacionales e internacionales junto a una generación que marcaría una época.

La carrera infinita de Messi

Más allá de la anécdota, el episodio volvió a poner en evidencia una realidad difícil de dimensionar: Messi sigue compitiendo al máximo nivel casi dos décadas después de su irrupción en el fútbol mundial.

Mientras se prepara para disputar su sexto Mundial con la Selección argentina, el capitán campeón del mundo continúa sumando capítulos únicos a una trayectoria que parece no agotarse.

Lo que comenzó como una simple charla tras un amistoso terminó convirtiéndose en una postal cargada de simbolismo: el mejor jugador de su generación intercambiando palabras con el hijo de un compañero con el que compartió vestuario cuando ambos recién daban sus primeros pasos en el Barcelona.

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