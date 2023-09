El Tata Martino habló sobre Messi y se refirió a la chance de que vuelva antes a Miami

Además, con respecto a la posibilidad de que Messi regrese al equipo rosa, el Tata Martino añadió: "No es algo que me animaría a decir. Creo que hoy (viernes) puede ser un día importante, pero tampoco me imagino que si él tiene posibilidades de jugar con Bolivia tenga posibilidades de regresar antes".

Se confirmó el diagnóstico de Lionel Messi: ¿Se pierde la segunda fecha de Eliminatorias?

La victoria de la Selección Argentina por 1-0 sobre Ecuador en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas fue motivo de alegría, pero también generó preocupación debido a que Lionel Messi pidió ser reemplazado antes del final del partido, un comportamiento inusual en él. A pesar de esto, el astro argentino explicó que es probable que esta situación se repita a lo largo de las Eliminatorias y, si bien las primeras informaciones indican que no está lesionado, su participación en el próximo partido contra Bolivia está en duda.

Faltando tres minutos para el final del partido, Messi señaló al banco de suplentes y fue reemplazado por Exequiel Palacios. Esta situación es excepcional, ya que Messi no había abandonado un partido internacional antes de tiempo en competencias oficiales con la Selección desde hace nueve años, cuando lo hizo ante Nigeria en el Mundial de Brasil 2014. Después del partido, Messi afirmó que es probable que en el futuro vuelva a solicitar ser sustituido antes de tiempo, tratando de calmar las preocupaciones, pero estas persisten.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó después del partido que Messi había solicitado el cambio y que se le realizarían estudios médicos. Sin embargo, más tarde se informó que Messi no tiene ninguna lesión, sino que su pedido de ser sustituido se debió a la carga de partidos que ha tenido en las últimas semanas, jugando un partido cada cuatro días desde su llegada al Inter Miami en los Estados Unidos. Su decisión de pedir el cambio se basa en su conocimiento de su propio cuerpo, reconociendo que las Eliminatorias recién comienzan y no quiere sobrecargarse.

A pesar de no tener lesiones, la acumulación de minutos de juego desde finales de julio hasta el comienzo de septiembre plantea interrogantes sobre la participación de Lionel Messi en el segundo partido de las Eliminatorias contra Bolivia. Por el momento, Messi no ha descartado su presencia en el próximo partido, pero es una decisión que se tomará en las próximas horas.