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Rodrigo De Paul confesó cómo se prepara con Messi para el Mundial: "Nos..."

A menos de un mes para el comienzo de la Copa del Mundo, Rodrigo De Paul dio detalles inéditos sobre la exigente rutina que comparte con Lionel Messi en Estados Unidos.

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Rodrigo De Paul confesó cómo se prepara con Messi para el Mundial: Nos...

La cuenta regresiva para la cita máxima en Estados Unidos, México y Canadá comenzó, y los líderes de la Selección Argentina no dejan nada librado al azar. Rodrigo De Paul, el compañero inseparable del capitán, reveló en una entrevista con el "Pollo" Álvarez que él y Lionel Messi están llevando a cabo un entrenamiento especial a contraturno de sus compromisos con el Inter Miami, con el único objetivo de defender la corona obtenida en Qatar.

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Según explicó el mediocampista, la ambición por repetir el título los llevó a implementar una rutina mucho más exigente de la que habitualmente realizan en su club. Esta preparación paralela busca potenciar su rendimiento físico y mental de cara al debut mundialista del próximo 16 de junio.

En qué consiste el entrenamiento especial de Messi y De Paul para el Mundial

El "Motorcito" fue contundente al describir la intensidad de los trabajos que realizan fuera del predio de las "Garzas". "Los dos nos matamos físicamente para llegar de la mejor manera, tenemos un doble turno que nos lo propusimos y tenemos nuestro profe", confesó De Paul.

Esta tarea complementaria se viene gestando desde hace varios meses. "Es un trabajo aparte del club pensando en el Mundial", aclaró el volante, subrayando que la mentalidad del grupo está puesta en ser protagonistas nuevamente. Además, De Paul reveló una curiosidad de la intimidad: suele filmar las sesiones de entrenamiento con la idea de, quizás en un futuro, realizar un documental sobre este camino a la Copa.

Cómo se motivan Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la previa

Más allá del esfuerzo físico, el aspecto psicológico juega un rol fundamental en esta etapa de "manija" y ansiedad. De Paul explicó que el complemento entre ambos es ideal: mientras él es más efusivo y tiene momentos de altibajos emocionales, el "Enano" se mantiene constante.

“Él también me motiva a mí, pasa que él es más lineal que yo. Yo soy más de estar arriba y abajo, y él me ayuda cuando voy a la baja”, apuntó el ex Atlético Madrid. Para el mediocampista, convivir con Messi en el día a día es un sueño que no podía dejar pasar: “Compartir todos los días una cancha con él es un sueño y tiene lo más lindo que busca un jugador: convivir con la sorpresa”.

Por qué Rodrigo De Paul eligió la MLS antes que seguir en Europa

Ante las críticas de algunos sectores por haber dejado el fútbol europeo de elite, De Paul fue tajante en su postura, priorizando su compromiso con la Albiceleste por sobre la vidriera del Viejo Continente. “A un año y medio de la Copa del Mundo, me propuse jugar. Y se me está dando, juego cada tres días y no tuve lesiones”, sentenció.

Para el futbolista, la continuidad es la clave para estar a disposición de lo que la Selección necesite. “Dicen que no juego la Champions, pero en realidad jugás seis o siete partidos en un año, no es tan trascendental”, remató, asegurando que llega a este Mundial en una forma física incluso superior a otros momentos de su carrera gracias a los minutos acumulados en sus piernas.

Qué expectativas tiene el plantel argentino para la Copa del Mundo 2026

El sentimiento de confianza es generalizado dentro del grupo que conduce Lionel Scaloni. De Paul aseguró que el equipo mantiene el "hambre" de gloria intacto y que se convive con una mezcla de miedos, incertidumbre y mucha alegría a medida que se acerca la entrega de la lista definitiva.

"Veo en mis compañeros un convencimiento y hambre de que siga sucediendo", afirmó con optimismo. Con un plan de entrenamiento riguroso y una unión inquebrantable, la Selección Argentina ya se prepara en su base de Estados Unidos para intentar bordar la cuarta estrella en su escudo.

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