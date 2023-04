Ezequiel Cirigliano rompió el silencio y aseguró que quiere volver a jugar al fútbol como profesional: "Estoy..."

image.png

"Siento una alegría enorme porque hacía tiempo que no compartía una cancha con excompañeros. Eso revive muchas sensaciones lindas que me dejaron River y el fútbol. No me había dado cuenta que tenía ganas, me trataron y la pasé bien. Yo ya estoy disfrutando y tranquilo con esto del señor", contó Cirigliano en una entrevista que brindó a TyC Sports.