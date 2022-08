Los abogados de Ezequiel Cirigliano presentaron un video que podría demostrar su inocencia

Embed

River se puso en contacto con el entorno de Ezequiel Cirigliano

Desde el club se comunicaron con el entorno del futbolista con el objetivo de conocer cuál era su situación en la causa, ponerse a disposición y, además, ponerle un abogado para llevar adelante la causa que, según fuentes cercanas a la familia, se trató de un malentendido.

Por lo pronto, desde la institución piensa que este es el primer paso para la liberación del futbolista para que después pueda llevar a cabo un tratamiento médico con el objetivo de tratar el cuadro de esquizofrenia que se le diagnosticó.

Habló el abogado del ex River Ezequiel Cirigliano: "Estaba sufriendo una gran depresión"

Guillermo Vega, abogado de Ezequiel Cirigliano, dialogó con la prensa y aseguró que el exfutbolista de River "va a declarar" ante la Justicia en el marco de la causa que investiga el intento de robo y tenencia ilegal de armas, aunque el letrado asegura que "no hay ningún hecho delictivo".

"Aún no sabemos si hubo un disparo porque no pude ver el expediente, tampoco sabemos si hubo un disparo ocasional o no. Nuestro temor era si había algún peligro para él", aseguró Vega y añadió: "Actualmente, no estaba en tratamiento, pero si había tenido uno. Él había sido medicado porque estaba sufriendo una gran depresión, esto es lo que nos dice toda la familia que por suerte está acá, conteniéndolo".

"Cirigliano era un pibe puramente de River y esa caída para él fue muy grande. Nosotros lo que vamos a intentar hacer como defensa, que esto pueda ser visualizado por el Juzgado y que el mismo pueda tomar las medidas que para nosotros debería tomar, que no va a ser una detención, porque eso no haría más que agravar su condición", expresó.

"En la casa no faltó nada, no hay ninguna violación del domicilio y quiero aclarar que este hecho ocurrió a una cuadra de la casa de su hermana y a tres de la suya, lo conoce todo el mundo. Él no va a ir a robar a un lugar donde lo conocen", declaró Vega, adelantando la estrategia de la defensa del exfutbolista de River.