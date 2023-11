image.png

El Barcelona compartió recientemente un video inédito en redes sociales, mostrando a Messi revisando imágenes de ese memorable partido junto a su padre y representante, Jorge, y su madre Celia María. En el video, Messi compartió sus recuerdos: "Que jugaba me lo dijo mi padre el jueves a la noche. Le había avisado Colomé a él, de que a lo mejor me subían y me llevaban a Oporto, pero aún no era seguro. Después le confirmaron". Luego, el astro rosarino expresó: "Fue todo muy lindo porque había muchos jugadores con mucha experiencia como Luis Enrique, Xavi y Márquez. Bastantes jugadores con experiencia y jugar al lado de ellos fue muy bueno".