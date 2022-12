La Ligue 1 reconoció a Lionel Messi como el mejor jugador de la historia y celebró que es campeón del mundo

La Ligue 1, por su parte, se acopló a las felicitaciones. Y tiene sentido: el 10 albiceleste es, junto al mismísimo Kylian Mbappé -quien tras el Mundial volverá a ser su compañero en el PSG-, la gran figura del campeonato francés.

Pero no solo se trató de eso. Con la campaña que lanzó a través de la agencia Samba Digital, el torneo que cuenta también con Neymar dio toda una señal de reconocimiento a Messi: publicó un afiche con una cabra representándolo, haciendo juego con el nombre del animal en inglés ("goat"), sigla que también define al "mejor de todos los tiempos" en algún rubro, el "greatest of all time".

Con la cabra sobre un trono, acompañaron la felicitación con la frase: "El trono es para ustedes. Esperamos el retorno del rey". La Ligue 1 volverá al ruedo el próximo miércoles 28 de diciembre, día en que PSG jugará ante el Racing de Estrasburgo.