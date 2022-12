image.png

"En este Mundial no corrió mucho y fue muy determinante. Le hice una entrevista una semana antes del Mundial y fuera de cámara le hice una broma. "Bueno, vas a estar entre los que han jugado cinco mundiales". Antes de irse me dice que "si soy campeón del mundo me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial". No sé. Esta euforia le va a ayudar a estar un tiempo más la camiseta de Argentina. Veremos si llega a otro mundial", dijo Valdano con la Cope.