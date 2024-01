La llamativa confesión de Kylian Mbappé sobre Lionel Messi: "Siempre se..."

En cuanto al futuro de Kylian, a seis meses de que finalice su contrato en el Parque de los Príncipes, todas las miradas están puestas en sus decisiones. La incertidumbre persiste sobre si se quedará en París o buscará nuevas oportunidades, ya sea en el Santiago Bernabéu, en Anfield u otro club que le ofrezca un contrato atractivo. Después de destacar en el Trofeo de Campeones, Mbappé compartió su posición actual y resaltó un acuerdo específico alcanzado con Nasser Al-Khelaïfi.

Mbappé habló sobre su futuro en el PSG

"Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo", declaró Mbappé, resaltando la importancia de evaluar el efecto de sus decisiones personales en el club.

Además, el futbolista hizo referencia a un acuerdo previo, firmado durante el verano, en el que renunció a ciertas primas para evitar perjudicar al PSG en caso de una eventual salida sin dejar ingresos económicos al club. "Estoy muy motivado para este año. Es muy importante. Tenemos títulos que perseguir y conseguimos uno. No he tomado una decisión, no he tomado una decisión", declaró. Y agregó: "Sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los desafíos venideros, que siguen siendo los más importantes".

Mbappé afirmó que no demorará en tomar su decisión, a diferencia de su proceso de renovación contractual en 2022. "En 2022, no supe mi decisión hasta mayo. Si sé lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido", agregó, indicando su disposición para abordar la situación con prontitud.