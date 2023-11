La fuerte revelación de Enzo Fernández: por qué se enojó Kylian Mbappé en la final del Mundial

En una charla en STAR+, Enzo Fernández reveló que el conflicto surgió por gestos y palabras subidas de tono de Mbappé durante el partido. "Me acuerdo lo que me dijo, cosas del partido. Hubo jugadas que festejamos, como alguna dividida, y nos hacía señas como que nos iba a matar. Nos decía que ellos iban a ganar la final”, comentó. Afortunadamente, Enzo contó con el respaldo de Cristian Romero: "Se la agarró conmigo, no sé por qué. Y bueno, tengo un soldado que me defiende. Cuti está loco, ja. Cuando hicimos el gol se lo empezó a gritar en la cara".

Finalmente, Emiliano Dibu Martínez brilló al detener un penal crucial, Gonzalo Montiel mantuvo la calma en el último remate, y Mbappé, a pesar de haber levantado a una Francia que parecía derrotada antes de la media hora del primer tiempo, tuvo que aceptar la derrota y dejar de lado sus provocaciones.