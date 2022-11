El boxeador, lejos de quedarse callado, respondió: "Tu también carbón… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita carbón", fue la contundente respuesta, pero iba a ver más.

El Kun, por su parte, contraatacó: "Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado #AguanteArgentina #VivaMexico", le contestó con cierto grado de humor el argentino, pero parece ser que al pugilista mexicano no le cayó muy bien.

"Desleal ? Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram hay que ser claros y sin rodeos. Más bien hay que tener huevos!!!", retrucó Álvarez.

kuncanelo.jpg

Mundial Qatar 2022: el gesto de Lionel Messi Canelo Álvarez

Canelo criticó un video que se difundió de la Selección Argentina en donde Lionel Messi se estaba sacando los botines y cantaba junto al resto del plantel, pero con el detalle de que había una camiseta de México en el suelo, algo que se interpretó como que el astro la estaba pisoteando.

"Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo", escribió en la red social. Y arremetió: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!"

"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????", acusó.

canelo.jpg

Cesc Fabregas también salió a defender a Lionel Messi del ataque de Canelo Álvarez

El ex-compañero de la Pulga en Barcelona también le respondió al pugilista azteca con un artero tweet. Por esa vía acusó a Canelo de conocer a Messi como persona y -tal y como hizo Agüero horas antes- también le explicó que el dejar las camisetas en el suelo es algo normal en el mundo del fútbol debido a la transpiración del propia de cada partido, algo que Álvarez desconoce.

"Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante", replicó Cesc.