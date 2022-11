Jorge Rial apuntó contra Canelo Álvarez y los mexicanos tras la victoria de Argentina

Embed

"Tenemos al caballo de Troya en casa", lanzó enardecido el periodista. Y agregó: "¿Qué pretendió con esos cambios el Tata Martino? Tata, ¿para quién dirigís, para ellos o para nosotros?".

Luego, el boxeador multicampeón Canelo Álvarez cuestionó a Lionel Messi al ver el video de los festejos dentro del vestuario, donde marcó que el capitán argentino estaba pisando una camiseta de México que cambió con un colega: "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", lanzó en Twitter.

canelo alvarez.jpg

"Desde que está la playera de MEXICO en el suelo ya es un insulto Déjense de pendejadas de que fue o no fue", observó el boxeador.

Al ver primero al periodista desencajado al aire tras la derrota de su selección, Jorge Rial comentó pícaro en Twitter contra los mexicanos tras la derrota mundialista: "Disfruto más verlos llorar que perder".

Y luego, sobre los mensajes de Canelo contra Messi, apuntó: "Le quedó doliendo. Y está bien".

jorge rial canelo alvarez 1.jpg

Gastón Trezeguet dio su veredicto: ¿quién es mejor conductor de Gran Hermano? ¿Jorge Rial o Santiago del Moro?

Gastón Trezeguet participó en la primera edición de Gran Hermano, Telefe, y, aunque no ganó, se instauró como el histórico estratega del reality. Hoy, es productor de TV y panelista de los debates.

En una entrevista con La Nación, el ex GH respondió lo que muchos se preguntan en las redes sociales: ¿quién es mejor conductor? ¿Santiago del Moro o Jorge Rial?

"Lo que tiene Santiago no lo tuvo absolutamente ningún conductor, eso de generar una empatía y una química con el público, con nosotros, con los participantes que salen", sostuvo.

Respecto a Rial, Trezeguet fue tajante. "No era muy querido ni por los chicos ni por los de afuera. Es más, creo que hasta ahora le está pegando a Gran Hermano y ni es conductor", consideró.

Finalmente, el ex GH destacó que se siente muy cómo como panelista de los debates de Gran Hermano 2022. "En realidad a mí lo que más me interesa es hacer bien mi trabajo que es de panelista en el programa, es lo que más me llena de satisfacción", cerró.