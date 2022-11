Canelo y el verdadero Messi: el tierno video del 10 de Argentina con el capitán de México

Mirá el video

¿Por qué se enojó Canelo Alvarez con Leo Messi?

Canelo criticó un video que se difundió de la Selección Argentina en donde Lionel Messi se estaba sacando los botines y cantaba junto al resto del plantel, pero con el detalle de que había una camiseta de México en el suelo, algo que se interpretó como que el astro la estaba pisoteando.

"Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo", escribió en la red social. Y arremetió: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!"

"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????", acusó.