La tajante opinión de Chiqui Tapia sobre el escandaloso final del Superclásico

image.png

El mandamás de la casa madre del fútbol argentino explicó que vio lo sucedido en el final del partido que disputaron River y Boca. En relación a eso, y en diálogo con ESPN, Tapia fue tajante: "Estuve viendo algo porque estábamos viajando. Pero no me gustó. Me parece que no es la cara que queremos para el fútbol argentino".