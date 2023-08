Las llamativas ausencias de la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas

Uno de los ausentes notables es Paulo Dybala. La estrella de la Roma sufre una lesión muscular que le impidió completar su último partido contra el Hellas Verona y lo mantiene en duda para el próximo enfrentamiento contra el Milan. Aunque los primeros exámenes desde Italia han descartado una lesión grave, Dybala no ha podido entrenar con normalidad y, por lo tanto, no estará disponible para las Eliminatorias. Una situación similar afecta a Giovani Lo Celso, quien lidia con molestias en el Tottenham y, por esa razón, no fue convocado.