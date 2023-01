Lionel Messi: su frustrado viaje de egresados y los famosos que lo hicieron entrar a un boliche

El viaje tuvo una primera escala en Rosario, desde donde se sumó su hermano Matías Messi y su primo, el futbolista Emanuel Biancucchi.

image.png

Esa fue la forma en la que la Pulga pudo conocer la nieve del Cerro Catedral, aunque tuvo que evitar los deportes. como el esquiar, ya que debía cuidar sus piernas por el contrato con Barcelona. Pero sí se animó a posar con un cuatriciclo y con las famosas raquetas para caminar en la nieve.

Una noche, Messi quiso ir a un boliche en el que iba a tocar Emmanuel Horvilleur. Sin embargo, no lo dejaron entrar y debió intervenir Carca, músico de Babasónicos que estaba junto al cantante de la banda, Adrián Dárgelos. A Lio su hermano y primo los lograron hacer pasar al vip donde se tomaron fotos.

image.png

El dueño de la agencia que le armó el viaje estuvo junto a ellos, al que se le sumó un amigo -Estanislao Fuster- que no se les despegó e incluso hizo de seguridad cuando lo reconocían.

Fuster recordó de aquel viaje hace unos años: “Se estaban tirando bolas de nieve y recibo una en la espalda. Un amigo me tiró y le grito: ‘¿Qué pasa nunca te fuiste de viaje de egresados?’. Messi pensó que yo le estaba hablando a él, se acerca y me dice en voz baja ‘y no, nunca me fui de viaje de egresados...’; eso me partió el corazón”.

image.png

image.png

El incómodo momento que le hizo pasar María O'Donnell a Andy Kusnetzoff tras la entrevista con Lio Messi

La entrevista que le realizó Andy Kusnetzoff a Lio Messi dio mucho que hablar. Tras ganar la Copa del Mundo en Qatar el diciembre del año pasado, La Pulga contó a corazón abierto todo lo que le pasó aquel domingo en tierras árabes.

Con la emoción de la nota, que fue grabada en Europa, estaban hablando en el piso del ciclo radial Perro calle que conduce Kusnetzoff en Urbana Play cuando su compañera María O’Donnell le hizo la pregunta que llenó de tensión el aire del pase entre los programas.

“¿Cómo es el entorno de Messi?”, preguntó O´Donnell sobre la vida privada de la Pulga. “¿El entorno de Messi es el padre?”, insistió la periodista.

Ante esto Kusnetzoff se mostró muy incómodo y decidió contestar: “No quiero responderte nada, con todo el amor del mundo te lo digo”.

“Es que me parece que es alguien de quien no se sabe demasiado”, agregó y finalmente sumó: “El padre es quien le maneja todo”.

O’Donnell insistía por saber detalles de la intimidad y Kusnetzoff se negaba a revelar, incómodo de nuevo Andy le retrucó a su compañera: “¿Y tu enorno, María, cómo es?”. La periodista respondió sin titubeos: “Mis hijas”.