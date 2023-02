Lionel Messi sorprendió al elegir como "la mujer de su vida" a su mamá

En esa nota, aunque joven pero muy centrado, Messi eligió como mujer de su vida a su mamá Celia. Vale recordar que por aquel entonces él no estaba en pareja con su mujer, Antonela Roccuzzo, con quien desde que se puso de novio nunca más se separó y tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

“¿Una mujer?”, le pregunta el periodista y Messi responde: “(Risas) No sé... por ahora estoy bien con mi mamá”. Pero el comunicador añadió: “¿Morocha o rubia?”, y el actual campeón del Mundo responde: “Morocha”.

Lionel Messi: su frustrado viaje de egresados y los famosos que lo hicieron entrar a un boliche

Claramente, Lio Messi pasó gran parte de su vida en España, particularmente en Barcelona, donde hizo una excepcional carrera futbolística. Pero, esto lo llevó a perderse algunas cosas normales para los argentinos.

Messi, por ejemplo, no tuvo viaje de egresados pero simuló algo parecido con su hermano en 2006. Tras quedar afuera del Mundial de Alemania con la Selección Nacional, siendo un poco menos popular que por estos días, el jugador viajó al sur de nuestro país.

El viaje tuvo una primera escala en Rosario, desde donde se sumó su hermano Matías Messi y su primo, el futbolista Emanuel Biancucchi.

Esa fue la forma en la que la Pulga pudo conocer la nieve del Cerro Catedral, aunque tuvo que evitar los deportes. como el esquiar, ya que debía cuidar sus piernas por el contrato con Barcelona. Pero sí se animó a posar con un cuatriciclo y con las famosas raquetas para caminar en la nieve.

Una noche, Messi quiso ir a un boliche en el que iba a tocar Emmanuel Horvilleur. Sin embargo, no lo dejaron entrar y debió intervenir Carca, músico de Babasónicos que estaba junto al cantante de la banda, Adrián Dárgelos. A Lio su hermano y primo los lograron hacer pasar al vip donde se tomaron fotos.

El dueño de la agencia que le armó el viaje estuvo junto a ellos, al que se le sumó un amigo -Estanislao Fuster- que no se les despegó e incluso hizo de seguridad cuando lo reconocían.

Fuster recordó de aquel viaje hace unos años: “Se estaban tirando bolas de nieve y recibo una en la espalda. Un amigo me tiró y le grito: ‘¿Qué pasa nunca te fuiste de viaje de egresados?’. Messi pensó que yo le estaba hablando a él, se acerca y me dice en voz baja ‘y no, nunca me fui de viaje de egresados...’; eso me partió el corazón”.