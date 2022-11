Además, comentó cómo fue creciendo no solo como jugador, sino también como líder: "A Leo lo conozco hace mucho. Fue ganando experiencia. Fue ganando el rol de protagonista dentro de los grupos".

De cara al Mundial de Qatar, en el que Argentina debutará el 22 de noviembre, expresó: "Messi está bien. El equipo juntó jugadores de buen pie y a él se lo nota más cómodo". Y luego reveló cuándo la Pulga estará a disposición del cuerpo técnico. "A Messi lo vamos a tener dos días antes del partido con Emiratos. No creo que antes. Hay intereses en el medio", cerro el entrenador.

image.png

Qué dijo Scaloni sobre la arenga de Lionel Messi en la previa de la final de la Copa América 2021

"Yo lo conozco desde hace mucho y, con el paso de los años, todo el mundo va agarrando experiencia. Te vas poniendo más viejo y vas conociendo cosas, no sos la misma persona con 20 que con 35 años. Él fue ganando rol dentro de los equipos y cada vez más protagonismo, no solo por ser el mejor, sino en un grupo", explicó Scaloni.

Luego, el DT de la Selección fue contundente: "Su palabra vale mucho más que cualquier otra, siempre tiene la palabra justa. Cuando habla, todo el mundo lo escucha. Transmite otra cosa, es la realidad. Sobran las palabras cuando termina de hablar él, hay veces que es mejor no hablar. No me sorprende porque se nota que lo siente, que sus compañeros lo sienten también y eso está bueno".