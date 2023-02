Malestar en Boca por una polémica actitud de Darío Benedetto tras la derrota en Córdoba

benedettoboliche.jpg

La imagen causó revuelo entre los hinchas, que le recriminaron su falta de compromiso con el club, y no tardó en llegar a los celulares de sus compañeros. Si bien el delantero del Xeneize no había sido convocado para el choque con la T, debido a que sigue cumpliendo las cuatro fechas de sanción tras el escándalo en el Trofeo de Campeones, su salida nocturna fue considerada inoportuna y alimentó el malestar general puertas adentro.

Al plantel y al cuerpo técnico no les gustó para nada que Benedetto se haya ido a bailar después de perder en el Estadio Mario Alberto Kempes. Posiblemente, el Negro le haya llamado la atención al futbolista, que acumula varios capítulos polémicos desde su regreso.

Un tarotista predijo lo que Boca necesita para ganar la Libertadores 2023

Boca arrancó un nuevo año con un claro objetivo: ganar la séptima Copa Libertadores, título que no logra desde 2007. Sin embargo, el Xeneize atraviesa momentos convulsionados tras la caída ante Talleres en Córdoba y, ante esta situación, un tarotista deportivo hizo una predicción sobre lo que necesita para conseguir el ansiado trofeo en este 2023 que ya se volvió furor en redes.

que el club de La Ribera debe aprovechar esta oportunidad para conseguir el trofeo continental. Según confirmó, el Xeneize deberá reemplazar a Hugo Ibarra como técnico y su reemplazante tendrá que debutar el 6 de marzo ante Defensa y Justicia sin excepción.

Además, el astrólogo, quien se vanaglorió de haber acertado en sus pronósticos de que el azul y oro no se coronaría en 2021 ni 2022, propuso candidatos. Entre los posibles DT aparecen Gerardo Martino, sin club, y Gabriel Milito, en Argentinos Juniors, como principales candidatos. Sino las opciones son: Guillermo Barros Schelotto (en la selección de Paraguay), Blas Giunta (en las Inferiores del Xeneize), Gabriel Heinze (de Newell's), y Sebastián Beccacece (sin trabajo).

Además, el usuario argumentó por qué no debería seguir Ibarra. "La razón por la que se debe ir es porque no solo que para la lunar donde se define la Copa Libertadores no se ven aspectos consagratorios, sino que también, en instancias previas, hay aspectos muy tensos de Marte, por lo que con Ibarra, Boca NO gana la Libertadores", aseguró.

Por otro lado, descartó algo usual en el último tiempo en el club: darle las riendas al DT de la Reserva. En este caso, Mariano Herrón. "Debo ser muy claro con respecto a que Mariano Herrón NO debe ser el sucesor de Ibarra, ya que el paso de Saturno durante los primeros grados de Piscis en 2023, va a estar afectando su Sol natal, aspecto que puede ser negativo en consagraciones, más en Boca, por ser club solar", aclaró en su extenso hilo.