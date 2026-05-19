En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Canadá
FÓRMULA 1

La ilusión de Franco Colapinto para el GP de Canadá: "Es una pista muy divertida y..."

Tras conseguir su mejor resultado histórico en la Fórmula 1, Franco Colapinto se prepara para el Circuito Gilles Villeneuve con el entusiasmo renovado. Apoyado en la evolución del monoplaza de Alpine y con intensas jornadas de simulador en Enstone, busca pisar fuerte en un formato que no da margen de error.

Banner Seguinos en google DESK
La ilusión de Franco Colapinto para el GP de Canadá: Es una pista muy divertida y...

La expectativa alrededor del automovilismo nacional no detiene su marcha. Franco Colapinto comenzó a vivir la previa del Gran Premio de Canadá con entusiasmo y confianza tras el gran rendimiento mostrado por Alpine en Miami. El piloto argentino destacó el progreso de la escudería francesa y aseguró que buscarán mantener el buen nivel en un nuevo fin de semana que contará con formato Sprint, lo que añade una dosis extra de presión y atractivo para los fanáticos.

Leé también El tierno gesto de Franco Colapinto con un nene que frenó el tránsito para conocerlo
el tierno gesto de franco colapinto con un nene que freno el transito para conocerlo

El oriundo de Pilar llega a esta cita con el envión anímico ideal para consolidar su presencia en la máxima categoría del automovilismo mundial. “Quiero aprovechar el excelente fin de semana que tuvimos en Miami, con nuestros resultados entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y mi mejor resultado en la Fórmula 1”, expresó Colapinto en la antesala de la actividad oficial, dejando en claro que el auto se encuentra en franca evolución competitiva.

image

Cómo se preparó Franco Colapinto para el Gran Premio de Canadá

Para no dejar ningún detalle librado al azar en un trazado sumamente exigente, la actividad del argentino no se detuvo tras bajarse del monoplaza en Estados Unidos. “Pude pasar un tiempo en Enstone durante las últimas dos semanas y repasamos el buen resultado, además de prepararnos para Montreal este fin de semana con un importante trabajo en el simulador”, reveló el piloto respecto a sus tareas con los ingenieros en la fábrica.

Este esfuerzo mancomunado es el reflejo de un proceso que ya empieza a consolidar sus estructuras. Al respecto, Colapinto remarcó la madurez alcanzada en la escudería: “Ya pasó un año desde mi primera carrera con el equipo. Miami demuestra que vamos por buen camino y que tuvimos un buen comienzo de temporada”.

Qué opina Franco Colapinto sobre el circuito Gilles Villeneuve de Montreal

A diferencia de otros Grandes Premios del calendario donde debió sufrir el período de adaptación lógica, la cita de este fin de semana cuenta con una ventaja fundamental para el piloto de Alpine. “El circuito es muy divertido, por fin una pista en la que ya corrí antes”, celebró el argentino de cara al desafío en suelo canadiense.

Al describir las características técnicas del circuito semipermanente, Colapinto no ocultó la emoción que le genera el trazado: “Tiene sus largas rectas de alta velocidad, pero también curvas cerradas y chicanas donde podemos rozar los muros. Es una buena dosis de adrenalina”. Asimismo, remarcó la relevancia estratégica de la modalidad de competencia: “Este será nuestro tercer evento Sprint del año y, como siempre, lo más importante es el tiempo en el auto. Trabajaremos duro para mantener el buen ritmo del equipo”.

Cuáles son los horarios de las carreras de Franco Colapinto en Canadá

Para los hinchas argentinos que deseen seguir de cerca cada salida a pista, la actividad oficial se concentrará de la siguiente manera (en horarios de la Argentina):

  • Viernes 22 de mayo: Prácticas libres de 13:30 a 14:30 horas; Clasificación sprint de 17:30 a 18:14 horas.

  • Sábado 23 de mayo: Carrera sprint de 13:00 a 14:00 horas; Clasificación principal de 17:00 a 18:00 horas.

  • Domingo 24 de mayo: La carrera principal se pondrá en marcha a las 17:00 horas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Canadá
Notas relacionadas
"Feliz primer año, Franco": el emotivo posteo de Alpine por el aniversario de Colapinto en la F1
Alpine sacude la Fórmula 1: la incorporación clave que potenciará a Franco Colapinto
Alerta en la Fórmula 1: la amenaza que pone en riesgo el Gran Premio de Canadá

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar