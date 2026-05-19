La ilusión de Franco Colapinto para el GP de Canadá: "Es una pista muy divertida y..."

Este esfuerzo mancomunado es el reflejo de un proceso que ya empieza a consolidar sus estructuras. Al respecto, Colapinto remarcó la madurez alcanzada en la escudería: “Ya pasó un año desde mi primera carrera con el equipo. Miami demuestra que vamos por buen camino y que tuvimos un buen comienzo de temporada”.

Qué opina Franco Colapinto sobre el circuito Gilles Villeneuve de Montreal

A diferencia de otros Grandes Premios del calendario donde debió sufrir el período de adaptación lógica, la cita de este fin de semana cuenta con una ventaja fundamental para el piloto de Alpine. “El circuito es muy divertido, por fin una pista en la que ya corrí antes”, celebró el argentino de cara al desafío en suelo canadiense.

Al describir las características técnicas del circuito semipermanente, Colapinto no ocultó la emoción que le genera el trazado: “Tiene sus largas rectas de alta velocidad, pero también curvas cerradas y chicanas donde podemos rozar los muros. Es una buena dosis de adrenalina”. Asimismo, remarcó la relevancia estratégica de la modalidad de competencia: “Este será nuestro tercer evento Sprint del año y, como siempre, lo más importante es el tiempo en el auto. Trabajaremos duro para mantener el buen ritmo del equipo”.

Cuáles son los horarios de las carreras de Franco Colapinto en Canadá

Para los hinchas argentinos que deseen seguir de cerca cada salida a pista, la actividad oficial se concentrará de la siguiente manera (en horarios de la Argentina):