Karol G llega al estadio River por primera vez con su nueva gira mundial: cuándo será

Después del enorme éxito de Mañana Será Bonito Tour, que superó los 2.3 millones de entradas vendidas en 62 fechas y recaudó más de 300 millones de dólares, KAROL G vuelve a salir al mundo con una propuesta que reafirma su lugar como una de las artistas más importantes de la música global. Aquella gira tuvo un cierre memorable con cuatro noches consecutivas agotadas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, confirmando la magnitud de su fenómeno a nivel internacional.

Con “Viajando Por El Mundo Tropitour”, la artista lleva su universo creativo a una nueva dimensión. La gira acompaña el espíritu de TROPICOQUETA, su álbum de 2025, que debutó en el No. 1 del chart Top Latin Albums de Billboard, convirtiéndose en su cuarto álbum consecutivo en alcanzar esa posición. El disco, además, registró la mayor semana de reproducciones en Estados Unidos para un álbum latino de una artista femenina.

El proyecto celebra la identidad latina desde una mirada colorida, festiva y emocional, recorriendo géneros como el merengue, la bachata, la cumbia, la salsa y el reggaetón. En vivo, esa energía se transforma en una experiencia de estadio que combina música, puesta visual, emoción y una conexión directa con sus fans.

Con más de 117 mil millones de reproducciones a lo largo de su carrera, más de 310 certificaciones Platino de la RIAA en Estados Unidos y un GRAMMY® al Mejor Álbum de Música Urbana, KAROL G se consolida como una de las artistas femeninas más escuchadas e influyentes del mundo. Su álbum MAÑANA SERÁ BONITO también marcó un hito al convertirse en el primer álbum en español de una artista femenina en debutar en el No. 1 del Billboard 200.

En Argentina, su llegada al Estadio River Plate representa un nuevo hito en una relación construida con una fanbase masiva, fiel y profundamente conectada con su música. Cada visita de KAROL G al país generó una respuesta inmediata del público, con shows agotados, acampes, euforia y una emoción colectiva que confirma el lugar especial que ocupa en la escena local.

Más que un show, “Viajando Por El Mundo Tropitour” será una celebración de la música latina en su máxima expresión: una noche de orgullo, identidad, emoción y comunidad en uno de los escenarios más importantes del país.

La preventa exclusiva Mastercard Banco Nación comenzará el miércoles 20 de mayo a las 12 hs, con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés abonando con tarjeta de crédito Mastercard BNA.

La venta general estará disponible a partir del jueves 21 de mayo a las 12 hs con todos los medios de pago.