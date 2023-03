Messi volvería al Barcelona: Xavi Hernández enloqueció a los fanáticos con su declaración en conferencia de prensa

"Creo que no es momento de hablar del regreso de Leo. Tengo amistad y hablo a menudo con él, pero no es momento. Ni por el bien de Leo ni por el bien del club. Es un tema que estamos tratando, tengo mucha amistad, pero de aquí a que se pueda hacer queda un mundo", expresó Xavi al inicio de la conferencia de prensa.

Xavi también compartió el sentimiento de Rafa Yuste, vicepresidente del club, quien dijo estar "enamorado de Leo". Xavi cree que sería normal que la gente se ilusione con una posible vuelta de Messi al Barcelona, comparándola con el último año de Jordan en los Bulls. "Sí claro, que no se malinterprete, pero claro. Le he visto crecer. Es ejemplar. Normal que haya ilusión. Un último Last Fance, como Michael Jordan. Es normal que la gente se ilusione", expresó el DT del Barsa.

Sin embargo, Xavi enfatizó que no es momento de hablar sobre posibles fichajes y que el equipo debe concentrarse en los partidos que vienen. "Estamos a un mes de poder ganar dos títulos. No hay que hablar de posibles fichajes ni del Messi, hay que centrarse en Elche, Real Madrid... y todo lo que viene", dijo Xavi.

En última instancia, Xavi reconoció que la decisión de regresar depende de muchos factores y que el equipo está a expensas del fair-play, pero sobre todo de la voluntad de Messi. "No depende de mí, depende de Messi, de su felicidad, de si quiere volver y tiene esta voluntad... Tengo relación de amistad y confianza y, si toma la decisión de volver, encantado. Seré el primero que sumaré para que venga. No hay nada de momento. Le hacemos un flaco favor a Leo y al club", concluyó Xavi.