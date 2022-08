Embed

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes fueron los autores de las repudiables amenazas contra el plantel Granate. El equipo de Frank Kudelka no levanta en el campeonato: está último con 7 puntos y solo ganó un partido. Perdió cuatro de los últimos cinco y el horizonte no parece traer mejoras. Al menos no con este clima.

Independiente también amaneció con pasacalles amenazantes contra el plantel

En Avellaneda el clima no es mucho mejor para con el equipo de Julio César Falcioni. Los hinchas de Independiente pusieron en Villa Domínico en contra del entrenador. Con pocos encuentros dirigidos, el DT recibió un amenazante pasacalles a solo 40 metros del estadio: “Fal$ioni, anti Rojo. Andá al frente o tomatelás. Esto no es Banfield”.