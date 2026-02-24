El guiño de Elba Marcovecchio a Guillermo Francella tras el cálido acercamiento: "Es un..."

Embed

Qué dijeron de Guillermo Francella y Elba Marcovecchio

Este lunes, en LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió al revelar lo que podría convertirse en el romance más inesperado del ambiente artístico: nada menos que Guillermo Francella —separado desde hace un tiempo de su esposa de toda la vida— y Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi y viuda de Jorge Lanata. Ambos fueron vistos en una fiesta manteniendo una charla que, según testigos, llamó poderosamente la atención.

"Los que estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, carita con carita, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella, que está separado ya saben, y Elba Marcovecchio", anunció entonces el conductor de América TV frente a la inevitable sorpresa de sus panelistas.

Tras la reacción de las angelitas, que calificaron la información como “un montón”, De Brito aclaró de inmediato que "no se besaron y no se tocaron". En ese momento, Denise Dumas deslizó: "por ahí lo está asesorando para el divorcio", una hipótesis que el conductor no descartó por completo.

Sin embargo, Karina Iavícoli rechazó esa teoría y lanzó, con picardía: "Denise no te hagás (la inocente)... somos grandes ya", dejando en claro que la escena daba para otras interpretaciones.

"Pará, no estoy entendiendo. Quién gana en esa relación", reflexionó en voz alta Dumas, a lo que Ángel respondió: "Las relaciones no son para ganar".

Más adelante, Pilar Smith quiso saber detalles: "Pero ¿Qué cuentan los testigos?, ¿había como un chichoneo, mirada cómplices, había como una histeriqueada?". De Brito explicó: "Imaginate que había 10 periodistas mínimo", y agregó que "a los dos minutos lo percibieron".

Iavícoli sumó su mirada: "Nos shockeó. Como que no les veo... Porque a Francella le gusta el perfil bajo y Elba es como 'un perfil más alto'", intentando explicar por qué la escena generó tanto revuelo y abrió la puerta a especulaciones sobre un posible nuevo romance en la farándula porteña.

El tema continuó este martes en La mañana con Moria (El Trece), donde La One contó que estuvo presente en la celebración y los observó a la distancia, concentrados en su conversación. Desde el programa invitaron a Marcovecchio a salir al aire, pero la abogada optó por enviar un mensaje aclarando que "hablaron solamente de fútbol".

Fiel a su estilo, Moria cerró con una frase cargada de ironía: "Dice que era una fiesta muy importante donde no se podía hablar de muchas cosas. Pero en una de esas hablaron de fútbol y le dieron un sentido erótico al fútbol. Porque el fútbol tiene la cosa, la pelota y metela papito y haceme un gol. Como el hattrick que hizo Mauro Icardi en Galatasaray, mi amor”.