Pampita desmintió una infidelidad en vivo y lanzó una dura advertencia: "Habrá consecuencias"

En ese marco, defendió su forma de vivir las relaciones y remarcó que siempre fue respetuosa cuando está en pareja: “Yo soy una mina re respetuosa de las parejas que tengo. Y siempre fui así con mis parejas”.

Y cerró con una frase que no dejó margen para interpretaciones ni dobles lecturas: “No permito que ensucien relaciones que para mí son súper valiosas. Yo sé muy bien cómo soy cuando estoy en pareja. No tengo lugar para nada más, no tengo tiempo, no tengo energía y no tengo corazón. Nada más que para una persona”.

¿Qué se dijeron la China Suárez y Pampita después del escándalo del motorhome?

Tiempo atrás, en una entrevista en La Mañana con Moria (El Trece) con Moria Casán, la China Suárez sorprendió a todos al revelar que, tras el escándalo del motorhome con Benjamín Bicuña, mantuvo una charla privada con Pampita para aclarar la situación.

El tema surgió a partir de una pregunta incómoda de Cinthia Fernández, quien puso sobre la mesa el rótulo de “rompehogares” que suele acompañar a la actriz y la invitó a reflexionar sobre el impacto real que esas situaciones tuvieron en otras mujeres involucradas. Lejos de esquivar la cuestión, la China tomó la palabra y dejó en claro su postura frente a las versiones que circularon durante años.

En ese contexto, la actriz reconoció que nunca sintió la necesidad de salir a desmentir públicamente cada acusación, aunque admitió que, con el paso del tiempo, quizás debió hacerlo. “No tengo por qué estar mostrando todo”, deslizó, al tiempo que reflexionó sobre el costo de la exposición mediática desde muy joven.

Además, recordó que en aquel entonces existió una aclaración pública que fue clave para ella: un mensaje de Pampita donde se explicaba que la relación con Vicuña ya estaba terminada. Según la China, esa versión nunca tuvo la misma fuerza que el relato del escándalo, que terminó imponiéndose en la opinión pública.

Finalmente, dejó en claro que, puertas adentro, la situación fue hablada y aclarada entre las protagonistas. “Yo me manejo de frente”, afirmó, marcando distancia entre lo que se dijo públicamente y las conversaciones privadas que, según contó, le permitieron cerrar ese capítulo sin hacerse cargo de versiones ajenas.