En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Gallardo
Renuncia
FIN DE CICLO

Gallardo confirmó su salida de River y el jueves dirigirá su último partido

La caída ante Vélez Sarsfield profundizó la crisis deportiva y precipitó la salida del DT, que había regresado en 2024 para reemplazar a Martín Demichelis y cerró su segundo ciclo con números irregulares. El jueves se despedirá en el Monumental.

Gallardo confirmó su salida de River y el jueves dirigirá su último partido
Gallardo confirmó su salida de River y el jueves dirigirá su último partido
Leé también Marcelo Gallardo respondió a las críticas y habló sin vueltas sobre su futuro en River: "No..."
marcelo gallardo respondio a las criticas y hablo sin vueltas sobre su futuro en river: no...

Así lo comunicó el director técnico en un video que difundió luego de dirigir la práctica de esta tarde en Núñez. Lo hizo tras dialogar con la comisión directiva y con el plantel en medio de la crisis que sacude a La Banda.

"La emoción y el dolor de anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional a lo largo de todos estos años. Incluso, en los momentos más delicados como este", adelantó Gallardo en las imágenes que grabó y subió a la cuenta oficial del club. De esa manera, dirigirá su último partido este jueves, de local, contra Banfield a las 19.30 por la séptima fecha del torneo doméstico.

Embed

Y continuó: "Me invade la emoción y el dolor en el alma por no haber podido cumplir con los objetivos". A la vez, le agradeció a "aquellos que han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución" y lamentó que "las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan".

"Espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente los últimos años (...) próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River", completó Gallardo emocionado.

Su segundo ciclo en River

Gallardo había vuelto a River el 5 de agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, lo que dio comienzo a su segunda etapa en el club. En su segundo ciclo, Marcelo Gallardo dirigió 85 partidos en River Plate, con un balance de 37 triunfos, 27 empates y 21 derrotas.

El entrenador se consolidó como el más exitoso de la historia del club durante su primera etapa, en la que conquistó 14 títulos y construyó un equipo de alto vuelo futbolístico que protagonizó recordados clásicos frente a Boca. Sin embargo, su regreso quedó marcado por un cierre adverso: los últimos resultados configuraron la peor racha negativa del equipo en registros históricos recientes.

El conjunto de Núñez pasó a ser el que más partidos perdió —11— en los últimos 15 encuentros entre los 30 clubes de la Primera División. A la vez, profundizó una seguidilla preocupante, con 13 caídas en sus 20 presentaciones más recientes, uno de los tramos más desfavorables de su historia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gallardo Renuncia Crisis River Martin Demichelis Monumental
Notas relacionadas
La firme definición de Virginia Gallardo sobre la reforma laboral de Javier Milei: "Durante años..."
Revelaron el detalle clave del informe arbitral que complica a Marcelo Gallardo tras la expulsión en La Paternal
River volvió a perder: la impactante racha negativa que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar