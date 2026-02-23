Gallardo confirmó su salida de River y el jueves dirigirá su último partido

"Espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente los últimos años (...) próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River", completó Gallardo emocionado.

Su segundo ciclo en River

Gallardo había vuelto a River el 5 de agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, lo que dio comienzo a su segunda etapa en el club. En su segundo ciclo, Marcelo Gallardo dirigió 85 partidos en River Plate, con un balance de 37 triunfos, 27 empates y 21 derrotas.

El entrenador se consolidó como el más exitoso de la historia del club durante su primera etapa, en la que conquistó 14 títulos y construyó un equipo de alto vuelo futbolístico que protagonizó recordados clásicos frente a Boca. Sin embargo, su regreso quedó marcado por un cierre adverso: los últimos resultados configuraron la peor racha negativa del equipo en registros históricos recientes.

El conjunto de Núñez pasó a ser el que más partidos perdió —11— en los últimos 15 encuentros entre los 30 clubes de la Primera División. A la vez, profundizó una seguidilla preocupante, con 13 caídas en sus 20 presentaciones más recientes, uno de los tramos más desfavorables de su historia.