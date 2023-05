¿Se inmoló por el 10? El Nantes echó al DT que declaró que "los franceses no se merecen a Messi"

El club señaló que los malos resultados y la gran probabilidad de que el equipo descienda fueron los motivos por los que se decidió terminar el contrato del DT que había llegado al club en febrero de 2021, aunque todo parece indicar que, sus declaraciones a favor de Lionel Messi, se convirtieron en el detonante que desencadenó en su salida.

Lejos de entrar en la misma sintonía de los hinchas del PSG, Kombouaré se puso del lado de Messi ante tantos agravios. “Lo que más me molesta es que hoy es un linchamiento. Me molesta. Siempre he dicho: no tocamos a Messi. Haga lo que haga. Me apasiona, me gusta el jugador”.

Además, el entrenador francés puntualizó en un aspecto que se le marcó durante gran parte de la carrera del astro argentino: “Cuando escucho a los muchachos decir que él no corre en la cancha, me importa un carajo”.

“Si tuviera a Messi, le diría que se quede adelante, nunca que defienda. Me gustaría verlo divertirse y brillar. Esta es mi opinión, la de un entusiasta”, contó sobre su mirada en caso de tener a Leo en su equipo.

Además, el exfutbolista del PSG apuntó enfáticamente contra los hinchas: “Es vergonzoso. No tocamos a Messi. ¿Hablo francés o no? No me importan los problemas del PSG. ¡No tocamos a Messi!”.