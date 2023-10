Selección Argentina: Messi trabajó a la par y sería titular ante Paraguay

Con la ausencia de Ángel Di María debido a una lesión (ni siquiera fue convocado) y la posibilidad de que Nicolás González ocupe su lugar, el entrenador enfrenta una única incógnita. En el lateral izquierdo, parece haberse resuelto la elección a favor de Nicolás Tagliafico en lugar de Marcos Acuña, y la incertidumbre recae en la decisión de si jugará Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

La posible formación de la Selección Argentina ante Paraguay

Si bien Lionel Scaloni no lo confirmó, el equipo que arrancaría el encuentro sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Tagliafico o Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Nicolás González

Scaloni adelantó cuándo definirá si Messi juega de inicio contra Paraguay

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en la previa del partido de mañana ante Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

Al ser consultado por Lionel Messi, sostuvo: “Todavía tenemos un entrenamiento. Para él es importante. A Messi lo vimos bien. Hablaré antes del entrenamiento para ver si juega de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar. Tengo que hablarlo con él y que esté bien. Que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Esa es la realidad. Se lo vio bien, suelto”.

En cuanto a su visión de cara al partido de mañana, el DT argentino precisó: “No sé cómo prepararon ellos el partido, porque está todo muy hermético. Es evidente que nosotros como entrenadores analizamos cómo juega el rival y tomamos nuestros recaudos. La primera idea es hacer nuestro juego. Pensaremos el partido en base a lo que queremos hacer nosotros”.

Sobre la posibilidad de que MacAllister y Enzo Fernández jueguen, señaló: “No sé si van a jugar los dos, si van a alternar. Es una pregunta un poco trampa. Tenemos a Leandro afuera, a Guido...pueden jugar los dos en la misma posición. Uno puede ser volante central o interno. A lo mejor, pueden darnos cosas los dos. Seguramente en el partido decidamos empezar de una manera y cambiarla y puede ser algo positivo para nosotros. Aunque puedan jugar en la misma posición, lo hacen de manera diferente y nos dan otras cosas”.

En ese marco, Scaloni habló acerca del Mundial 2030 y expresó que “es una alegría que Argentina pueda jugar un partido del Mundial en su país. Es una alegría enorme y una satisfacción para todos. Me parece un buen logro. No podemos estar pensando en 2030. Todavía tenemos la clasificación al Mundial que viene. En cuanto a quiénes puedan estar: la selección va en continua evolución. ¿Si estoy yo? También será en base a los resultados. Será un orgullo enorme poder dirigir un partido de un Mundial en tu país”.

Tras una pregunta sobre Romero, indicó que “siguió atajando bien. No hay dudas que tiene nivel. No soy nadie para decir que no lo tiene. Lo apreciamos. Es un chico espectacular que a nosotros en el inicio del ciclo nos ayudó bastante. Las puertas están abiertas. Tenemos a los chicos que están y creemos que están bien. Si en algún momento pensamos que nos da motivos para cambiar, las puertas están abiertas”.

En la misma línea, sobre Boca en la Libertadores: “Está bueno para el fútbol argentino que un equipo sea finalista de la Copa, y ojalá que campeón”.