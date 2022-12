Entre las cábalas y el bullying, el real motivo por el que Camila Homs ve a la Selección desde su casa y no en Qatar

camila-homs.jpg

“Capaz vamos y pierden, y después dicen ‘ay no, esta trajo la mala suerte’”, lanzó Camila Homs en una nota con Implacables (El Nueve).

“Todos los partidos se miran en casa y obvio alentando con los chicos (sus hijos) a la Selección”, dijo Homs. Luego, contó por qué no viajó ni tampoco quiere presenciar el campeonato: “El viaje es muy largo. Además, después quizá vamos y van a decir ‘ay no, esta trajo mala suerte’. Así que no, mejor nos quedamos”.

Luego, la notera le preguntó si Rodrigo De Paul la saludó para su cumpleaños número 27, que fue los primeros días de diciembre. Ante eso, la modelo prefirió no responder con muchos detalles y expresó: “¿Por qué te tengo que contar eso? Me lo reservo para mí”.

Camila Homs dejó a todos con la boca abierta cuando contestó sobre la reconciliación con Rodrigo De Paul

Camilia Homs decidió no viajar al Mundial Qatar 2022 y se encuentra en el país junto a los hijos que tuvo con el mediocampista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul.

Por tal motivo, la modelo visitó hace unos días el programa Socios en el Espectáculo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares donde se animó a contestar sobre la posibilidad de una reconciliación con su ex, Rodrigo de Paul, quien hoy está en pareja con la cantante Tini Stoessel.

Los periodistas le preguntaron si le genera "ilusión" que su ex quiera volver con ella, y su respuesta dejó a todos con la boca abierta.

"No me provoca ilusión, sigo con lo mío. Obviamente, nunca se sabe lo que va a pasar el día de mañana. Yo estoy muy bien", respondió Camila Homs.