Es el único argentino entre un poco más de 40.000 habitantes. Cuando terminó la final ante Francia y todo el sufrimiento de los penales, él no dudó que tenía que salir a festejar después de tanta tensión y sufrimiento.

Video: el festejo en soledad de Marcos alentando a la Selección

Lejos de su país natal, Marcos lo hizo completamente en soledad, apenas con una bandera en la mano y cantando el clásico “Vamo, vamo, Argentina, vamo vamo a ganar...”. De inmediato al notar su presencia, muchos automovilistas y transeúntes que circulaban por el lugar lo acompañaron tocando sus bocinas.

Marcos Maldonado 3.jpg Marcos festejó en soledad en una plaza de un pueblo en Costa Rica.

“Con tanto tiempo, uno se acostumbra a extrañar. No dejo de extrañar a mi familia, mis amigos. Me hubiese gustado estar con ellos, sobre todo en Córdoba, pero como estoy acostumbrado, me lo disfruté igual. Terminó el partido y llame a mi papá, lloré con él. Siempre estamos conectados”, contó a TN con mucha emoción.