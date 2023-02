El campeón del mundo con la Selección Argentina se lesionó en el partido del pasado domingo contra el Athletic Club en el estadio Metropolitano.

Rodrigo De Paul.jfif

"Rodrigo De Paul sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, diagnosticada tras haberse sometido a pruebas médicas", anunció este miércoles el club rojiblanco antes del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.

Desde el club indicaron que el argentino comenzará a recibir sesiones de fisioterapia, "se someterá a entrenamiento de readaptación y queda pendiente de evolución".

El Atlético no especifica cuántos días estará fuera de las canchas. Sin embargo, este tipo de lesiones exigen como mínimo dos semanas de recuperación, con lo que tampoco podrá jugar el siguiente sábado contra el Sevilla que dirige Jorge Sampaoli.

El equipo de Lionel Scaloni disputará un par de amistosos en la última semana de marzo, para los que el volante del Colchonero llegaría sin problemas.

La reacción de Scaloni con Rodrigo De Paul cuando le pidió jugar lesionado contra Países Bajos

SCALONIARGENTINA.jpg

Rodrigo De Paul rompió el silencio por primera vez tras ser campeón del mundo y confesó que sufrió una lesión en la previa a los cuartos de final en el partido contra Países Bajos. Además, contó como fue el ida y vuelta que tuvo con Lionel Scaloni.

"Me lesioné en el Mundial. Fue una jugada dos días antes del partido en un reducido. Sentí algo ahí atrás, me hice los estudios y me había lastimado. No me llegué a romper, tenía una distensión, como un grado 1", comenzó diciendo el jugador del Atlético de Madrid.

Video: la charla entre De Paul y Scaloni antes del partido contra Países Bajos

Embed

El médico le dijo que tenía diez días de recuperación y que si quería arriesgar, tenía un 80% de chances de romperse el músculo. “Quiero ir probando, te pido que no lo lleves al técnico a ningún lugar, no le des información que me pueda complicar”, le contestó De Paul.

Sobre el tema, el jugador contó en diálogo con Fox Sports: "Cuando termina la jugada esa, se me acerca el técnico y me dice '¿qué te pasó?'. Le dije que no sé, que no sabía qué era porque nunca me lesioné. Entro al vestuario con el médico y me dice 'vamos a hacer una ecografía'. Ahí ya vimos que el músculo tenía algo y me dijo 'mañana hacemos una resonancia'".

"Luego de los estudios, le pido de hablar a Scaloni y le digo: 'Te pido que me dejes decidir si estoy para jugar o no. Te juro que te voy a decir la verdad'. Él me responde: 'Quedate tranquilo, que vas a decidir si estás o no", recordó el futbolista de la Selección Argentina.

Por último, De Paul contó cómo reaccionó el entrenador cuando le dijo que quería jugar.

"Llega el mediodía, me llama Scaloni y me dice '¿cómo estás?' le digo que bien y me responde '¿qué fue, un milagro?'. Le digo que no me duele, él me quiere y me dice: 'Perdóname que te tenga que hablar así, pero si te tengo que sacar a los 10 minutos te tengo que matar'. Le digo que me siento bien y me dice que jugaba", relató.