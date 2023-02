El profundo posteo de Rodrigo de Paul tras la sentencia del caso Lucio Dupuy: "Nunca más nadie..."

En su cuenta de Twitter, el jugador de la Selección, Rodrigo de Paul, se pronunció con un profundo mensaje. "Para que nunca más alguien se atreva a tocar un niño, este es el camino. Descansa en paz Lucio. Se hizo Justicia", escribió el novio de Tini Stoessel.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Audiencias de La Pampa, que consideró que Magdalena Espósito Valenti fue la autora material del "homicidio triplemente calificado por el ensañamiento, la alevosía y por el vínculo", aunque fue absuelta por el abuso sexual. En tanto, su pareja, Abigail Páez, fue autora material del "homicidio calificado por ensañamiento y alevosía y por abuso sexual gravemente ultrajante" del niño. La condena y los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 13 de febrero.

Los desgarradores mensajes de Lali Espósito, la China Suárez y Cinthia Fernández tras conocerse la sentencia del caso Lucio Dupuy

Tras conocerse este jueves que Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y su pareja Abigail Páez fueron condenadas por el crimen del nene cinco años ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, figuras del ambiente como Lali Espósito, la China Suárez y Cinthia Fernández volcaron sus sentimientos en las redes.

Así, desde su cuenta Twitter la actriz y cantante Lali Espósito fue concisa pero contundente. "Justicia para Lucio" escribió junto a un corazón rojo, y sentenció: "Que se pudran en la cárcel quienes le hicieron esto. Y ojalá que su papá sienta que existe algo de justicia. Perpetua!".

En tanto, la que más se explayó fue la China Suárez desde Instagram. "Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra “madre”). El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer", comenzó desahogándose.

"Una jueza (otra mierda) decidió que esa 'mujer' estaba capacitada para vivir con Lucio, y le dio la tenencia, a pesar de todas las alertas. No puede volver a pasar, por favor, cuidemos las infancias. Estemos atentos, no miremos para el costado. No solo con nuestros hijos, puede haber un Lucio más cerca de lo que te imaginas", agregó casi leyéndose su angustia.

"Deseo con todo mi ser, que estas dos no salgan nunca más, que no cumplan su condena juntas en una misma celda, que al final era lo que más querían, no separarse. Les deseo lo peor, si, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal, a veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las venas y un poco de sentido común", aseguró animándose a decir lo que muchos no se atreven.

Por último, Eugenia Suárez le pidió perdón a la memoria de Lucio "En nombre de todos los que te podrían haber salvado y no pudieron. Y que su familia pueda encontrar algo de paz. #luciodupuy".

Asimismo, la que también volcó sus emociones en la red social del pajarito sensibilizada por la barbarie que se cometió con Lucio Dupuy fue Cinthia Fernández. "Las dos lo violaron, lo mataron. Me sigue dando vergüenza la Justicia. Por más que no cambie nada y la sentencia es igual, ¡deberían, por la memoria de ese ángel, llamar las cosas por su nombre! ¡Asesinas y violadoras las 2!" disparó la panelista de Nosotros a la mañana en el primero de tres tuits.

En tanto sumó furiosa por la situación en un segundo mensaje: "Lucio descansá en paz. Ojalá les den la peor muerte ahí adentro de la cárcel a esas 2 basuras que te llevaron de este mundo", para concluir pidiendo "Perpetua y separadas y después muerte en la cárcel".