Kempes apuntó contra los jugadores argentinos

En una entrevista con la radio cordobesa Pulxo 95.1, el Matador manifestó: "Esto hay que tomarlo con mucha tranquilidad, aprender de los errores cometidos. Los partidos nunca se ganan antes de jugarlos, yo creo que Argentina sobró un poquito al rival, muy cancheritos en algunos momentos y lo pagó. Ahora hay que ponerse el traje, el mameluco de laburo y olvidarse de que son las figuras y los elegidos como candidatos a ganar el campeonato del mundo, y empezar de cero. No aparecieron y eso hizo que la balanza se incline para Arabia".

Kempes sumó: "Fue un partido que se complicó porque Argentina no encontró ni el espacio ni el momento. No tuvo un buen partido y Arabia Saudita jugó tal y como uno preveía. No supieron leer el partido ni estar a la altura de las circunstancias. No sé si los 36 partidos invictos influyeron, pero nunca se había jugado contra una de las selecciones clasificadas. Arabia mostró cómo le tienen que jugar a Argentina, con fuerza, presión y sin dejarlo jugar".

El exdelantero también se refirió a las tres situaciones que terminaron en goles anulados para la Selección Argentina: "En el primer tiempo tampoco jugó de maravilla. El largar la pelota un poquito más rápido y el delantero que corría más rápido que la pelota cayó tres veces en fuera de juego y le anularon tres goles. La precipitación tampoco es buena. Arabia iba a salir a matar o morir en el segundo tiempo y lo consiguió".

Qué necesita la Selección Argentina para clasificarse en el Mundial de Qatar 2022

Las chances para poder clasificarse a los octavos de final de la Copa del Mundo todavía son varias, ya que dependerá de los resultados de sus próximos partidos y también de cómo salgan los otros encuentros del grupo.

De hecho, en Rusia 2018 el elenco de Jorge Sampaoli se clasificó con apenas cuatro unidades y fue el peor segundo de todos junto a Japón. Sin embargo, hubo seleccionados que avanzaron con cinco unidades y, obviamente, también con seis.

Por lo tanto, todo indica que, para avanzar a la siguiente instancia, la Selección Argentina deberá sumar dos victorias, ante Polonia y México, ya que, en caso de no hacerlo, podría complicarse seriamente. Pese a eso, habrá que ver si Arabia Saudita puede repetir la actuación de hoy o si es superado por los próximos rivales.

Además, si logra avanzar en la fase de grupos, esta derrota podría condenar a la Albiceleste al segundo puesto del Grupo C que haría que se enfrente en la próxima ronda con el primero del Grupo D, que cuenta con Francia, vigente campeón, Dinamarca, Tunez y Australia.