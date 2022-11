Se realizaron trabajos regenerativos en una práctica que tenía como objetivo poder recuperarse de la exigencia física del la derrota ante Arabia.

Uno por uno, los cambios que analiza Scaloni de cara al partido clave con México

Entrenamiento Argentina Julián Álvarez 1.jpg El delantero del Manchester City, Julián Álvarez, sería una de los 11 que iría frente al duelo clave contra Méxito. (Foto: EFE)

Lisandro Martínez y Julián Álvarez son dos de los nombres que piensa Scaloni de cara al duelo clave contra México. El entrenador considera que es momento de dejar fuera del 11 inicial al Cuti Romero y al Papu Gómez.

Otra de las dudas del cuerpo técnico pasa por los laterales. En el sector izquierdo si bien consideran que Nicolás Tagliafico tuvo un buen partido, la presencia del Huevo Acuña le daría mayor proyección en el área rival. Mientras que en el sector derecho Nahuel Molina -a quien vieron muy nervioso en su debut mundialista- podría ser reemplazado por Gonzalo Montiel. La idea es que sean de la partida los futbolistas que estén al 100% físicamente.

La promesa que se hicieron los jugadores de la Selección y cómo llega Messi al partido con México

Messi - De Paul 33.jpg Lionel Messi y Rodrigo De Paul, dos jugadores emblemas de la era Scaloni, no tuvieron un buen desempeño. (Foto: Reuters)

La derrota contra Arabia golpeó a todos, pero el plantel rápidamente se contagió de su capitán Lionel Messi, quien después de la derrota le mandó un mensaje de tranquilidad a los hinchas. El 10 argentino se mostró sereno y pidió estar "más unidos que nunca".

Y agregó: "Que la gente confíe, que este grupo no los va a dejar tirados. Es una situación que nunca nos tocó vivir. Es un golpe muy duro para todos. Ahora tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad. No esperábamos empezar de esta manera pero hay que preparar lo que viene. Hay que ganar o ganar, no quedan más excusas".

El Tata Martino reconoció que la derrota de Argentina "jugó en la cabeza de sus jugadores"

Gerardo Martino, director técnico de México, analizó el empate sin goles con Polonia. "Fue un resultado inesperado para todos pero se produjo. Tener a Arabia Saudita primera en el grupo es lo que empezó a jugar en la cabeza de todos. No modificamos nuestra forma, pero sí claramente no es lo mismo ver a Arabia arriba que a Argentina", reconoció.

"La derrota de Argentina no cambió la planificación, pero sí jugó en la cabeza de los jugadores. Sabíamos que ganar era imprescindible, pero que Argentina había perdido y que, por la forma de jugar de Polonia, nos podían hacer daño", concluyó.