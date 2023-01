Polémica: la Asociación Argentina de Truco propuso un cambio de regla histórico para homenajear a Lionel Messi

En una publicación en sus redes sociales plantearon: "Bueno, era inevitable el debate... Club Campos de Sarandí alzó la voz y nos propuso que el 5 de copas de Leo Messi sea la carta con más valor en el truco por encima del ancho de espadas".

¿Por qué el 5 de copas? La historia de Lionel Messi y esa carta

En el documental "Sean Eternos", que recorre la conquista de la Copa América 2021, se contó una historia poco conocida hasta el momento y que terminó calando hondo en la esperanza de los argentinos camino a Qatar 2022.

Todo comenzó con un mazo de cartas y un naipe que terminó en tatuaje, que el capitán Lionel Messi todavía debe cumplir. La anécdota fue revelada por Alejandro "Papu" Gómez. "Si adivinás una de diez cartas, ganamos la Copa", planteó el futbolista.

Y el desafío arrancó: "Empiezo a tirar: 5 de basto, no; 12 de oro, no; y así hasta que me toca la última. Digo el ancho (1) de basto y le pego, ¿viste? Quilombo, gritos, abrazos... 'Ganamos la Copa, vamos, es esta, la energía, es el aura'. Pero la historia no terminó ahí.

Con la historia conocida, todavía quedaba la palabra del capitán y líder futbolístico, Lionel Messi. El "Papu" Gómez comentó: "Va tirando cartas, le va errando, le va errando, le va errando... y claro, él había perdido cuatro finales con Argentina... cuatro copas".

"Le pegó y dijimos 'Listo, no podemos perder'", cerró Papu Gómez, el hacedor de una anécdota increíble que arrancó como un juego más y terminó en un tatuaje que une a un plantel que quedará en la historia grande del fútbol argentino.

"El 5 de copas me tocó a mí, pero... me lo voy a hacer", confesó Messi y se tapó la cara con las manos, sabiendo que las promesas están para cumplirse.

Polémica y truco

Rápidamente, la publicación se viralizó y se despertó la polémica. Si bien se demostró gran alegría por el triunfo, las críticas fueron muchas.

"Soy fanático de lío Messi, pero esto es la estupidez más grande del mundo"; "Dejemos el truco como está, no hagamos lo mismo que el fútbol con el VAR"; "No confundamos el futbol con este juego, che", fueron algunos de los comentarios que reprobaban la iniciativa.