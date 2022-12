Un reconocido periodista brasileño confesó que el domingo va a hinchar por Argentina: "Me emociona"

"Para aquellos que han seguido el fútbol desde que eran niños, a menudo me conmovían actuaciones memorables de estrellas como Mané, Didi, Pelé, Tostão, Gérson, Rivelino, Ronaldinho Gaúcho, Sócrates, Falcão, Zico, Ronaldo, Romario, Zidane, Cruyff, Maradona, Eduzinho y tantos otros", continuó.

Messi.jpg La gran actuación de Messi ante Croacia terminó de conquistar el cariño de los hinchas de otras selecciones (Foto: FIFA).

Luego, destacó la gran actuación de Messi ante Croacia y reconoció que lo hecho por el capitán de la Argentina en ese partido fue determinante: "Confieso que hace tiempo que no me emocionaba la actuación de un jugador estrella como fue La Pulga Atómica en el partido contra Croacia. Hizo llover con pases, regates, gol, garra, ilusión, voluntad y actitud. ¡Qué placer, qué privilegio ver un partido así en acción! Lástima que no estuve en Qatar para verlo en vivo".

"Con la genialidad que desfiló en la cancha y la emoción que fluyó después del partido, cuando celebró con entusiasmo con la hinchada argentina, Messi se ganó de una vez por todas el corazón de los argentinos", afirmó luego, para también destacar que hasta no hace mucho "algunos dudaron de él".

"También se ganó, estoy seguro, el corazón de la afición brasileña, tan necesitada e infeliz hace unos días. Messi, de una forma sencilla, en la forma sutil de ser un gran jugador, bendecido por Diego desde arriba, puso freno, al menos momentáneamente, a la aburrida rivalidad con nuestros vecinos", agregó el periodista.

Ya para concluir, Trajano reafirmó su deseo de ver a Messi levantando el trofeo e hizo un paralelismo con Zico, uno de los grandes de la historia del fútbol brasileño que no pudo conquistar ese título. "No me gustaría usar con Messi la frase que el querido Fernando Calazans usó para definir la Copa que Zico no ganó en 1982: 'Zico no ganó la Copa? ¡A la mierda la Copa!' En su caso, aunque sea el último, quiero que sea al revés: ¡Messi ganó la Copa! ¡Viva la Copa!".