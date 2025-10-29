Patricia Bullrich ordenó una alerta máxima en las fronteras por la escalada narco en Brasil

Embed

Coordinación regional y sistema de alertas

El Ministerio de Seguridad coordinará un sistema de alertas junto a la Dirección Nacional de Migraciones y mantendrá comunicación directa con las policías de Brasil y Paraguay. El objetivo es intercambiar información en tiempo real sobre movimientos sospechosos y fortalecer la cooperación entre países.

Desde la cartera que lidera Bullrich informaron que los primeros mecanismos de control se activaron el martes, luego de que se conocieran los primeros enfrentamientos en Río de Janeiro. Las fuerzas federales ya incrementaron el patrullaje y las requisas en los pasos fronterizos más transitados.

5R6DA737L5EEPHJJ7AQCXOOKQQ La secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este mediodía en Casa Rosda (@Tatiscorciapino)

La crisis en Río de Janeiro: más de 130 muertos

El operativo “Contención” en Brasil, que involucró a más de 2.500 agentes, dejó un saldo de al menos 132 muertos y 81 detenidos, según confirmó la Defensoría Pública de Río de Janeiro. La Policía del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) continúa rastrillando las zonas selváticas en busca de cuerpos y fugitivos.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva dispuso el envío de una comitiva federal encabezada por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y el jefe de la Policía Federal, William Marcel Murad, además de habilitar el uso de cárceles federales de máxima seguridad para alojar a los detenidos.

Embed Reforzamos las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier "desbande" que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro.



La seguridad de nuestro país, siempre primero. pic.twitter.com/z4s8GCTb3b — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 29, 2025

“El Presidente quedó horrorizado con el número de víctimas fatales”, declaró Lewandowski al confirmar que Lula interrumpió su gira por Asia para regresar de urgencia a Brasilia y analizar la situación junto a su gabinete.