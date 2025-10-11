En vivo Radio La Red
Murió
Elefantes
Tristeza

Murió Pupy, la elefanta que vivió 32 años en el Ecoparque y había sido trasladada a un santuario en Brasil

El animal tenía 35 años y había sido trasladado en abril. El refugio confirmó que perdió la vida tras sufrir un colapso por complicaciones gastrointestinales.

Pupy había llegado a Brasil en abril de este año. (Foto: Facebook/Global Sanctuary for Elephants).

La elefanta Pupy, que vivió 32 años en cautiverio en el ex Zoológico de Buenos Aires —actual Ecoparque de la Ciudad—, murió en la noche del viernes en el Santuario de Elefantes de Brasil, donde había sido trasladada en abril de este año. El refugio confirmó que perdió la vida tras sufrir un colapso por complicaciones gastrointestinales.

Un elefante en Tailandia causó una tragedia en un parque con turistas. (Foto: Gentileza Delas.pt)

La noticia trascendió luego de ser confirmada por el propio santuario brasileño, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Según detallaron, Pupy sufrió un colapso después de varios días con problemas gastrointestinales.

Con el más pesado de los corazones compartimos la noticia de que Pupy falleció anoche, momentos después de un colapso”, informaron desde el refugio.

Aunque los veterinarios la trataban con medicación para los cólicos, y su estado general era estable, en sus últimos días perdió el apetito y mostró signos de debilidad progresiva.

Sus últimos días junto a Kenya

Pupy había compartido sus últimos meses con Kenya, otra elefanta trasladada desde el Ecoparque porteño en julio pasado. Ambas convivían en el santuario de Chapada dos Guimarães, en el estado de Mato Grosso, donde disfrutaban de un entorno natural de miles de hectáreas, muy distinto al cautiverio que habían conocido en Buenos Aires.

Pupy pasó sus últimos días junto a Kenya, otra elefanta que también fue trasladada del Ecoparque al santuario en julio. (Foto: Instagram/@sanctuary4elephants)

Sin embargo, durante la noche del viernes, los cuidadores advirtieron un deterioro repentino en su salud. Según el comunicado, Pupy expulsó alrededor de 1,5 kilos de rocas negras, un hecho que preocupó al equipo médico.

Cuando Scott fue a darle agua, sus pies perdieron el equilibrio y se desplomó. La doctora Trish, que está aquí desde hace seis semanas, comenzó a tratarla, pero Pupy falleció en pocos minutos”, relataron.

Una vida marcada por el cautiverio y la libertad

Pupy tenía 35 años y había llegado al ex Zoológico de Buenos Aires en 1993, proveniente de África. Vivió más de tres décadas en cautiverio hasta que, en abril de 2025, fue finalmente trasladada por vía terrestre al santuario brasileño en un viaje que duró más de cinco días y fue considerado un hito en materia de bienestar animal.

Su traslado formó parte del programa de reconversión del Ecoparque porteño, que busca garantizar una vida más natural para los animales que durante años fueron mantenidos en condiciones de encierro.

Así fue el traslado de la elefanta.

La muerte de Pupy generó tristeza entre sus cuidadores y activistas, que habían celebrado su llegada al santuario como el comienzo de una nueva etapa de libertad y bienestar. “Su partida nos duele profundamente, pero nos consuela saber que sus últimos meses los vivió rodeada de naturaleza, respeto y amor”, expresaron desde el Santuario de Elefantes de Brasil.

