En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Brasil
Franco Colapinto
ESCÁNDALO

La polémica decisión de los organizadores del GP de Brasil que indignó a los fanáticos de Franco Colapinto

Una inesperada determinación de los organizadores del Gran Premio de Brasil enfureció a los fanáticos de Franco Colapinto. Los detalles.

Franco Colapinto (Foto de: Jayce Illman / Getty Images)

Franco Colapinto (Foto de: Jayce Illman / Getty Images)

El Gran Premio de Brasil volvió a quedar envuelto en una polémica antes de que los motores siquiera se enciendan. Los organizadores de la única carrera sudamericana del calendario 2025 de la Fórmula 1 presentaron el póster oficial del evento y la sorpresa llegó por una ausencia que no pasó desapercibida: la de Franco Colapinto.

Leé también El curioso posteo de Franco Colapinto antes del GP de Estados Unidos: "Se..."
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
gp_brasil

En la gráfica promocional aparecen cinco pilotos: el brasileño Gabriel Bortoleto, ubicado en el centro como anfitrión local, flanqueado por figuras de primer nivel como Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris y Oscar Piastri (ambos de McLaren), y Lewis Hamilton con los colores de Ferrari. Sin embargo, quien brilla por su ausencia es Colapinto, uno de los dos únicos representantes sudamericanos en la parrilla junto con Bortoleto.

La decisión generó malestar entre los fanáticos argentinos, que ya se preparan para viajar en masa al circuito de Interlagos para alentar al piloto de Alpine. Muchos lo interpretaron como un gesto de desprecio, teniendo en cuenta que Franco viene generando una gran expectativa desde su desembarco en la Fórmula 1 y cuenta con un fuerte apoyo popular en todo el continente.

Será la segunda vez que el argentino compita en San Pablo. En 2024, corrió con Williams en medio de un clima hostil por las intensas lluvias que complicaron la jornada. Aquella participación terminó antes de lo esperado tras un accidente provocado por las condiciones climáticas, lo que dejó en Colapinto una espina pendiente para este circuito.

Ahora, el escenario será totalmente distinto. Ya como piloto de Alpine, se espera que llegue en un rol mucho más protagónico e incluso podría ser uno de los nombres centrales del fin de semana si el equipo francés confirma su alineación para 2026, donde Franco aparece como uno de los principales candidatos a ocupar el asiento titular.

Calendario del Gran Premio de Brasil: cuándo corre Colapinto en San Pablo

El fin de semana de acción en Interlagos comenzará el viernes 7 de noviembre con los entrenamientos libres (de 12:30 a 13:30) y la clasificación para la carrera Sprint a las 15. El sábado 8 se disputará la Sprint a las 11 y la clasificación para la carrera principal a las 15. Finalmente, el domingo 9 de noviembre a las 14 será el plato fuerte: la carrera del Gran Premio de San Pablo. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Con o sin póster, Colapinto será uno de los grandes focos de atención. Y si algo quedó demostrado es que, aunque lo bajen de una imagen, no podrán evitar que una marea albiceleste se haga sentir en el corazón de Brasil.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Brasil Franco Colapinto Fórmula 1
Notas relacionadas
El fuerte respaldo de la Fórmula 1 que recibió Franco Colapinto en medio de la lucha por su continuidad
Por qué Alpine aún no confirmó a Colapinto para 2026 en la Fórmula 1
Muerte en los boliches: el nuevo fenómeno delictivo que aterroriza a turistas y locales

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar