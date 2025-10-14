La polémica decisión de los organizadores del GP de Brasil que indignó a los fanáticos de Franco Colapinto

Ahora, el escenario será totalmente distinto. Ya como piloto de Alpine, se espera que llegue en un rol mucho más protagónico e incluso podría ser uno de los nombres centrales del fin de semana si el equipo francés confirma su alineación para 2026, donde Franco aparece como uno de los principales candidatos a ocupar el asiento titular.

Calendario del Gran Premio de Brasil: cuándo corre Colapinto en San Pablo

El fin de semana de acción en Interlagos comenzará el viernes 7 de noviembre con los entrenamientos libres (de 12:30 a 13:30) y la clasificación para la carrera Sprint a las 15. El sábado 8 se disputará la Sprint a las 11 y la clasificación para la carrera principal a las 15. Finalmente, el domingo 9 de noviembre a las 14 será el plato fuerte: la carrera del Gran Premio de San Pablo. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Con o sin póster, Colapinto será uno de los grandes focos de atención. Y si algo quedó demostrado es que, aunque lo bajen de una imagen, no podrán evitar que una marea albiceleste se haga sentir en el corazón de Brasil.