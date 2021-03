Alberto y Massa definirán cómo será la comisión bicameral para investigar a la Justicia

Cerca de Massa confirmaron que ambos se reunirían antes o el mismo fin de semana, para analizar la cuestión, mientras que desde el Poder Ejecutivo nacional, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, salió este miércoles a defender el planteo del Presidente.

"El Presidente está pidiendo que el Congreso cumpla con el rol que ya tiene. Aclaró que "la facultad de acusar e iniciar juicio político a jueces de la Corte solo es de otra institución en ese caso, el Consejo la Magistratura. No se está armando de manera diferente", aclaró Losardo sobre el proyecto que dijo, "todavía no está escrito" y que será analizado por Alberto y Sergio Massa los próximos días.

La ministra, que responde directamente a Alberto Fernández, también salió a intentar apagar las críticas de distintos sectores del Poder Judicial y de la oposición que denunciaron un eventual avasallamiento a otro poder del Estado y a las instituciones democráticas, al asegurar que "la comisión bicameral es un órgano de asesoramiento no permanente creado para el estudio de un asunto determinado en casos que la cámara estime corresponde en reglamento".

"Será una comisión más, hoy hay más de 20 comisiones bicamerales funcionando", dijo Losardo y puso como ejemplo a la que investigó el hundimiento del Submarino Ara San Juan, la de fiscalización de los organismos de inteligencia, o las comisiones que investigaron los atentados terroristas contra la embajada de Israel y la AMIA.

La defensa de Losardo se produce un día después de la polémica generada por declaraciones del ministro del Interior, Wado De Pedro, quien en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada tras un acto de presentación de políticas contra la violencia de género, cuestionó en línea con el discurso de Alberto en el Congreso, la falta de respuestas de la Justicia ante la cada vez más alarmante ola de femicidios. Reclamó que "la Justicia empiece a escuchar, o se transforman (los jueces y fiscales) o se van del Poder Judicial".

De Pedro -uno de los ministros más cercanos al kirchnerismo duro que responde a Cristina Kirchner- tuvo que salir a aclarar este jueves que no se trataba de una advertencia general al Poder Judicial de parte del Poder Ejecutivo, sino una referencia a jueces y fiscales que no atienden denuncias de mujeres ante casos de violencia de género, una política que el actual gobierno pretende instalar como uno de los ejes centrales de gestión.

"El Presidente planteó al Congreso que asuma el rol cruzado. Está muy bien, es lo que plantea la Constitución. En un sistema republicano y democrático, los poderes se controlan entre sí", agregó Losardo que tuvo que salir a explicar que el objetivo no es avanzar sobre la independencia de la Corte ni de jueces y fiscales, como denunció la oposición.

La ministra detalló que entre los objetivos que tendrá la polémica comisión bicameral "será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial" que cuestionó duramente el presidente el lunes, y anticipó que dentro de las atribuciones podrá convocar a una audiencia pública a jueces para que expliquen su actuación en causas, elaborar propuestas legislativas, para mejorar el servicio de justicia pero admitió "no puede arrogarse atribuciones de otros poderes como cuestiones disciplinarias".

Fuentes de la Casa Rosada argumentaron a A24.com la misma línea trazada por Fernández ante la Asamblea Legislativa, con el aval de Cristina, que mostró públicamente su aval a los proyectos anunciados por el Presidente.

Aunque insisten en despegar a la vicepresidenta de la intención de avanzar en una reforma judicial para beneficiarla en las causas judiciales por corrupción en la que es investigada.

En la Rosada también aclaran en que no buscan confrontar con la Corte al impulsar la creación de un tribunal intermedio para acelerar la tramitación de apelaciones y recursos contra casos de arbitrariedad judicial como una manera de vaciar de poder al máximo tribunal.

"Esperamos que la Corte no se oponga, se trata de un tribunal que planteó el Presidente. Todavía no hay proyecto escrito; hay que trabajarlo con los gobernadores, para que resuelva cuestiones de arbitrariedad. No se trata de un tribunal paralelo, la Corte va a seguir funcionando como tribunal supremo, lo que se busca es alivianar la sobrecarga de trabajo en la Corte que ha provocado una dilación en el trámite de las causas. Es un tribunal superior de las cámaras federales que atenderá con agilidad las cuestiones de arbitrariedad, la Corte también podrá actuar en los casos establecidos en tribunales federales", aclaran en Balcarce 50.

Losardo envió un mensaje conciliador en ese sentido: "La Corte debe leerlo cuando lo enviemos desde el Ejecutivo en el momento que se envie: no hacer caso a todo lo que se dice".

En la misma línea, salió este miércoles Diego Alejandro Molea, Presidente del Consejo de la Magistratura: "Yo no veo confrontación, no comparto el término. Sí veo un Poder Judicial que está en deuda con la sociedad, en crisis de legitimidad como lo planteó el presidente de la Corte en su momento".