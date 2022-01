A dos años del asesinato de Fernando Báez Sosa, un video muestra cómo comenzó el ataque

El crimen de Fernando Báez Sosa quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona del boliche donde fue atacado y en los celulares de testigos.

Embed

En ese momento, las imágenes circularon por todos lados, pero los padres del joven dijeron que preferían no verlas. Sin embargo, a cuatro meses del hecho, la mamá de Fernando contó que las miró y dijo: “Yo creo que nunca más seré la de antes”.

“Tomé coraje y miré el video a escondidas. Le ruego a Dios todos los días para que me de fuerza y que esto no le pase nunca más a ningún otro chico”, contó conmovida Graciela Sosa, la madre de Fernando.

Según registraron las cámaras de aquella madrugada, Báez Sosa fue golpeado entre las 4.41 y las 5.

Fernando Baez Sosa Fernando Baéz junto a su novia

Otro de los videos que se difundió, muestra imágenes que fueron tomadas por una cámara domo, móvil, que hace barridos sobre una amplia zona. Desde la esquina del boliche "Le Brique", el dispositivo grabó en una secuencia completa el ataque criminal contra Fernando. Se trata de los minutos que corren desde que el chico sale del boliche hasta que los rugbiers se alejan del lugar después del asesinato.

Embed

Las imágenes muestran cómo primero Fernando es retirado del boliche y lo siguen algunos de los jóvenes agresores, pero son dispersados por otra calle por la policía. Luego, los agentes de seguridad presentes en el lugar se movilizan para controlar una pelea cerca del boliche y, en ese momento, comienza por otro lado el ataque contra Fernando.

El video revela también cómo después los agentes acuden al lugar donde golpearon a Fernando.

A dos años del crimen, el papá de Fernando habló sobre el video

"Fernando era todo”, dijo Silvino Báez, papá del joven a un día de cumplirse los dos años de la brutal golpiza que se llevó a su hijo.

En una entrevista con Radio Mitre, contó que este tiempo “fue muy doloroso y complicado” para él y su esposa. “Él era un chico muy bueno, muy tranquilo, servicial y además era un pibe de estatura grande pero de corazón muy cariñoso”, recordó.

fernando báez sosa.jpeg Graciela y su marido siguen reclamando justicia por la muerte de su hijo, Fernando Báez Sosa.

“Estos dos años no se los deseo a nadie. Solo tratamos de seguir sobreviviendo y ganar el juicio”, dijo el papá de Fernando Báez Sosa, quien reveló: “No me canso de preguntarme por qué pasó todo y la gente que estaba cerca no le dio una mano a mi hijo. Creo que con una trompada ya estaba, y le siguieron pegando, pateando la cabeza... Él tirado ahí en el suelo y yo viendo por video sin poder hacer nada es una tortura. No voy a poder entender jamás por qué lo hicieron”.