En diciembre del año pasado se conoció que el joven demandó al Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial bonaerense por 10 millones de pesos como resarcimiento por los daños sufridos por esa "infudada e injusta detención".

¿Cómo está hoy el joven falsamente acusado por los rugbiers?

En una entrevista que concedió a Infobae en julio de 2020, Pablo Ventura confesó que le costó "superar el miedo de la prisión, del encierro". "Ahora trato de aprovechar todos los momentos posibles y sacarle el lado bueno a todo. Aprovechar el momento. Me di cuenta que cuando estás privado de tu libertad estás triste y es horrible", expresó el joven.

Y contó cómo lo cambió esa experiencia: "Me hizo una persona más dura y fuerte y la cuarentena me hubiera afectado más si no hubiera pasado esto. Me hice más fuerte de cabeza, no le deseo a nadie la situación y es horrible".

La demanda al Poder Judicial por 10 millones de pesos

El 15 de diciembre de 2022 se conoció que Pablo Ventura demandó al Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial bonaerense por 10 millones de pesos como resarcimiento por los daños que sufrió por haber sido acusado "injustamente".

La demanda fue presentada por el nuevo abogado de Ventura, Marcelo Olmos, ante el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso y Administrativo de Dolores.

"(…) Se reclama del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires-Ministerio Público Fiscal en concepto de indemnización del daño moral causado al actor por la infundada e injusta detención y a más de la pérdida de la libertad y la alteración de la paz, de su honor mancillado y por la exposición pública resultante, con la consecuente violación de su privacidad e intimidad, el pago de la suma de pesos diez millones", indicó el escrito.