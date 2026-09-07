A horas de entrar en vigencia, el nuevo Régimen Penal Juvenil ya tuvo su primera detención de un adolescente de 14 años

La investigación tendrá un nuevo capítulo este martes, cuando se realice la audiencia de apertura de la investigación. Allí se avanzará sobre la acusación y las circunstancias vinculadas con el hecho.

El procedimiento ocurrido en Comodoro Rivadavia marca uno de los primeros casos de aplicación en Chubut de las nuevas disposiciones del Régimen Penal Juvenil, que amplió el rango de edad de los adolescentes que pueden quedar alcanzados por un proceso penal.

La suspensión dispuesta en la provincia de Buenos Aires

La implementación del nuevo régimen también generó una medida judicial en la provincia de Buenos Aires. A solo dos días de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.801 a nivel nacional, la Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente su aplicación durante 60 días.

La decisión fue adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de “los adolescentes que se encuentran privados de su libertad”.

A solo dos días de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.801 a nivel nacional, la Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente su aplicación durante 60 días. (Foto: archivo)

El planteo judicial estuvo centrado en las condiciones actuales del sistema de alojamiento para menores de edad. Según la resolución, la provincia no dispone de la infraestructura ni de los recursos materiales, institucionales y profesionales necesarios para afrontar el posible incremento de adolescentes que podrían quedar sometidos al sistema penal a partir de la nueva legislación.

La Ley N° 27.801 modificó, entre otros aspectos, la edad de imputabilidad, que pasó de 16 a 14 años. De esta manera, los adolescentes comprendidos en esa franja etaria pueden quedar sometidos a procesos judiciales por los delitos contemplados en el Código Penal.

Para Pascual, el cambio puede provocar un aumento significativo en la cantidad de menores privados de su libertad. Ese incremento estaría relacionado tanto con el ingreso de nuevos adolescentes al sistema como con el tiempo que podrían permanecer alojados en los establecimientos.