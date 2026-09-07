En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Penal
adolescente
COMODORO RIVADAVIA

A horas de entrar en vigencia, el nuevo Régimen Penal Juvenil ya tuvo su primera detención de un adolescente de 14 años

Un adolescente de 14 años fue detenido durante el fin de semana en Comodoro Rivadavia, acusado de participar en un robo agravado por el uso de un arma blanca. El procedimiento ocurrió pocas horas después de la entrada en vigencia del nuevo esquema nacional y se encuentra entre los primeros casos registrados bajo sus disposiciones.

Banner Seguinos en google DESK
Comodoro Rivadavia registró una de las primeras detenciones de menores con el nuevo régimen penal juvenil. (Foto: archivo)

Comodoro Rivadavia registró una de las primeras detenciones de menores con el nuevo régimen penal juvenil. (Foto: archivo)

El nuevo Régimen Penal Juvenil ya comenzó a aplicarse en el país y tuvo en Comodoro Rivadavia uno de sus primeros procedimientos. Un adolescente de 14 años fue detenido durante el fin de semana por su presunta participación en un robo agravado con un arma blanca.

Leé también Régimen Penal Juvenil en Argentina: estos son los principales cambios que comenzaron a regir
regimen penal juvenil en argentina: estos son los principales cambios que comenzaron a regir

La detención se produjo a pocas horas de que comenzara a regir el nuevo esquema nacional, que introdujo modificaciones en las pautas judiciales para abordar los delitos cometidos por adolescentes.

La edad del acusado convierte al caso en un episodio de particular relevancia dentro de la nueva normativa. Se trata del primer adolescente de 14 años detenido en la provincia bajo las disposiciones del régimen recientemente implementado.

El procedimiento ocurrido en Comodoro Rivadavia marca uno de los primeros casos de aplicación en Chubut de las nuevas disposiciones del Régimen Penal Juvenil. (Foto: archivo)

El procedimiento ocurrido en Comodoro Rivadavia marca uno de los primeros casos de aplicación en Chubut de las nuevas disposiciones del Régimen Penal Juvenil. (Foto: archivo)

Este lunes se llevó adelante la audiencia de control de detención. En esa instancia, la Justicia evaluó las circunstancias en las que se produjo el procedimiento, analizó la situación procesal del adolescente y dispuso las medidas correspondientes para dar continuidad al expediente.

La investigación tendrá un nuevo capítulo este martes, cuando se realice la audiencia de apertura de la investigación. Allí se avanzará sobre la acusación y las circunstancias vinculadas con el hecho.

El procedimiento ocurrido en Comodoro Rivadavia marca uno de los primeros casos de aplicación en Chubut de las nuevas disposiciones del Régimen Penal Juvenil, que amplió el rango de edad de los adolescentes que pueden quedar alcanzados por un proceso penal.

La suspensión dispuesta en la provincia de Buenos Aires

La implementación del nuevo régimen también generó una medida judicial en la provincia de Buenos Aires. A solo dos días de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.801 a nivel nacional, la Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente su aplicación durante 60 días.

La decisión fue adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de “los adolescentes que se encuentran privados de su libertad”.

A solo dos d&iacute;as de la entrada en vigencia de la Ley N&deg; 27.801&nbsp;a nivel nacional, la Justicia bonaerense orden&oacute;&nbsp;suspender preventivamente su aplicaci&oacute;n durante 60 d&iacute;as. (Foto: archivo)

A solo dos días de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.801 a nivel nacional, la Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente su aplicación durante 60 días. (Foto: archivo)

El planteo judicial estuvo centrado en las condiciones actuales del sistema de alojamiento para menores de edad. Según la resolución, la provincia no dispone de la infraestructura ni de los recursos materiales, institucionales y profesionales necesarios para afrontar el posible incremento de adolescentes que podrían quedar sometidos al sistema penal a partir de la nueva legislación.

La Ley N° 27.801 modificó, entre otros aspectos, la edad de imputabilidad, que pasó de 16 a 14 años. De esta manera, los adolescentes comprendidos en esa franja etaria pueden quedar sometidos a procesos judiciales por los delitos contemplados en el Código Penal.

Para Pascual, el cambio puede provocar un aumento significativo en la cantidad de menores privados de su libertad. Ese incremento estaría relacionado tanto con el ingreso de nuevos adolescentes al sistema como con el tiempo que podrían permanecer alojados en los establecimientos.

En pocas palabras

  • Adolescente detenido: Un joven de 14 años fue arrestado en Comodoro Rivadavia por presunto robo agravado.
  • Nuevo Régimen Penal: El caso se da pocas horas después de la entrada en vigencia del nuevo esquema nacional.
  • Suspensión en Buenos Aires: La Justicia bonaerense suspendió la aplicación del régimen por 60 días por falta de infraestructura.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Penal adolescente Detención Comodoro Rivadavia
Notas relacionadas
Régimen Penal Juvenil: el Gobierno definió los cambios y cómo se aplicarán
La Justicia bonaerense frenó por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil
Juicio por el crimen del ex rugbier Federico Aramburu: qué dijeron los dos acusados que admitieron haber usado sus armas

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar