La crisis sin control de Sol Abraham en Gran Hermano a poco de la final.

Luego, volvió a diferenciarse del resto de las finalistas y explicó por qué no ve que las demás estén en la misma situación, pese a que algunas no tuvieron chance de salir y volver a entrar como ella: "Creo que tuvieron un camino allanado, más fácil para llegar acá".

Y cerró: "Lo que hice yo fue más difícil porque no me gustaría, como espectadora, ver el otro juego. Trato de responder a eso y hoy tengo las consecuencias mentales, emocionales y físicas de muchos meses".

¿Se robaron el trofeo de Gran Hermano?

Un momento inesperado se vivió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras el tradicional Congelados, cuando un misterioso enmascarado ingresó con una valija que no podía abrirse ni tocarse y recorrió distintos espacios mientras las participantes seguían atentas cada uno de sus movimientos; en un momento se llevó el trofeo de campeón que estaba fuera del confesionario y, tras varios minutos manteniendo el misterio, se sacó la máscara y reveló ser Tato Algorta, ganador de una edición anterior, quien les dedicó un mensaje a las cinco finalistas destacando el recorrido de cada una: elogió el juego frontal de Sol Abraham, la autenticidad de Luana Fernández, la irregularidad pero entrega de Yipio Pintos, el personaje construido por Charlotte Caniggia y el show constante de Zilli, mientras las alentó a disfrutar de lo que resta antes de la definición.